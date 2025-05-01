Кабмін скерував у держбюджет дивіденди від "Нафтогазу", "Укргідроенерго" та "Оператора ГТС". Хто скільки заплатить?

Кабінет Міністрів розпорядився скерувати на дивіденди в державний бюджет 30% від розмірів прибутку "Нафтогазу України", 50% – "Укргідроенерго" і 75% – "Оператор ГТС України" за результатами діяльності в 2024 році.

Про це свідчать відповідні розпорядження №410-р, №406-р і №402-р від 29 квітня 2025 року, опубліковані на урядовому порталі, передає Інтерфакс-Україна.

"Затвердити консолідований прибуток у сумі 37 млрд 906 млн 640,18 тис. грн згідно з консолідованою фінансовою звітністю НАК "Нафтогаз України" за 2024 рік, з якого прибуток, що належить акціонеру НАК "Нафтогаз України", становить 29 млрд 421 млн 763,674 тис. грн", – йдеться в розпорядженні №410-р.

Згідно з урядовим рішенням, 30% суми вказаного прибутку у сумі 8,83 млрд грн підлягають виплаті дивідендів до державного бюджету.

Ще 70% суми прибутку "Нафтогазу" у сумі 20,6 млрд грн Кабмін своїм документом скерував на виконання статутних цілей, зокрема 45% суми прибутку, що належить акціонеру НАК "Нафтогаз України", у сумі 13,24 млрд грн – на закупівлю імпортованого природного газу та фінансування заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років.

Розпорядженням №406 уряд зобов'язав "Укргідроенерго" визначити розмір виплати дивідендів до держбюджету в розмірі 50% чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

При цьому Кабмін залишив у розпорядженні компанії частину чистого прибутку в 25%, яку скерують на відновлення майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії.

Розпорядженням №402-р уряд погодився з пропозицією Міністерства енергетики затвердити частину чистого прибутку за результатами діяльності "Оператора ГТС" за 2024 рік у сумі 2,09 млрд грн у розмірі 75% чистого прибутку та його спрямування на виплату дивідендів.

Згідно з документами уряду, чистий прибуток НАК "Нафтогаз України" за результатами 2024 року склав 23,93 млрд грн.

Чистий прибуток ТОВ "Оператор ГТС України" за 2024 рік відповідно до фінансової звітності компанії становив 2,8 млрд грн.

Згідно з раніше затвердженим урядом листом очікувань, чистий прибуток на 2025 рік "Укргідроенерго" мав становити 9,56 млрд грн порівняно з 10,19 млрд грн у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України затвердив підсумки роботи "Енергоатома" за 2024 рік із чистим прибутком компанії в 1,3 млрд грн. Усі 100% прибутку буде спрямовано на покриття збитків попередніх років, а дивіденди не виплачуватимуться.