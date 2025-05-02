Сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали в Монако

Служба безпеки та Офіс генпрокурора спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Олександра Богуслаєва. Його та батька підозрюють у розкраданні активів підприємства.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн.

Зазначається, що затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку – В’ячеславу Богуслаєву – привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

"Для реалізації оборудки на той час керівник Мотор Січі організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син", – йдеться у повідомленні.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС.

Під час міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Читайте також: Продавали обладнання для гвинтокрилів у Росію: Топменеджер "Мотор Січі" дав свідчення проти Богуслаєва і уник тюрми

Слідчі СБУ повідомили сину експрезидента "Мотор Січі"" про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нову підозру отримав ексочільник "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 – привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 – організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

У чому звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.