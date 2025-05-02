У закупівельній агенції Міноборони розповіли про "чорний" список компаній-постачальників

Агенція оборонних закупівель Міноборони має "чорний" та "білий" списки для компаній-постачальників.

Про це під час брифінгу повідомив очільник АОЗ Арсен Жумаділов, передає hromadske.

Він пояснив, що ринки, на яких працює Агенція, здебільшого не є відкритими, тож АОЗ має проактивно працювати з усіма компаніями, щоб точно розуміти: які є постачальники, які їхні спроможності і, відповідно, хто з них є надійними і доброчесним, а хто – ні.

За словами Жумаділова, АОЗ запустив реєстр авторизованих постачальників. Це перелік всіх компаній, із якими агентство колись мало досвід взаємодії – контракт або іншу комунікацію.

За цим реєстром перевіряють всіх контрагентів: чи вони не підсанкційні, чи вони не банкроти, чи посадові особи або кінцеві бенефіціари юридичних осіб не притягалися до кримінальної відповідальності за корупцію, чи компанії не несуть відповідальність за антиконкурентні дії, які визначає Антимонопольний комітет.

"Щоб це не був щоразу ручний підхід, коли подобається якась компанія – з нею працюємо, не подобається – то пишеться довідка про те, що вбачаємо ризики через те, що мало інформації в інтернеті. Це несерйозна робота, має бути чіткість та ясність...У нас є "білий список", "чорний список" і величезний пул компаній, яких ми не побачили, але які зараз ми проактивно вхоплюємо на радарах, щоб віднести або в перший, або в другий список", – сказав Жумаділов.

Читайте також: Міноборони продовжить замовляти зброю у заводу, який постачав неякісні міни, щоб він не закрився, – Жумаділов

"Чорний" список містить компанії, які, наприклад, суттєво прострочили строки постачання, отримали аванс і не повернули його, мають прострочену дебіторську заборгованість, яка "є безнадійною".

Щоб вийти із "чорного" списку, компанія має усунути підстави, через які вона була до нього віднесена. Наприклад, якщо заборгувала перед АОЗ – має виплатити цей борг або штрафні санкції, або закрити поставку. Якщо керівник притягався до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, має бути заміна цього керівника.

Як повідомлялося, закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Агенція оборонних закупівель" – для прозорого та рівноправного доступу до процесу закупівель запускає на своєму сайті "єдине вікно" зі збору пропозицій від виробників та постачальників.