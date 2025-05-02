Міноборони продовжить замовляти зброю у заводу, який постачав неякісні міни, щоб він не закрився, – Жумаділов

Із заводом у Дніпропетровській області, керівництво якого підозрюють у постачанні неякісних снарядів для мінометів до ЗСУ, продовжать укладати контракти.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов, передає hromadske.

За його словами, цей завод справді є контрагентом АОЗ, але не ключовим постачальником мінних боєприпасів до української армії. Він також зазначив, що затримання керівників підприємства не вплинуло на його подальшу роботу.

Жумаділов також наголосив, що проблем з якістю боєприпасів, які були раніше, вже не спостерігається. Голова АОЗ також додав: одна чи кілька партій неякісної номенклатури озброєння не є достатньою підставою для припинення контрактування з таким підприємством.

"Ми, Агенція оборонних закупівель, є ключовою закупівельною агенцією. І якщо ми не будемо контрактувати те чи інше підприємство оборонної сфери, то воно просто закриється. Якщо немає серйозних підстав для припинення контрактування, то підприємство має провести роботу над помилками й продовжити працювати", – зазначив він.

Він також пояснив, що якщо це підприємство віднести до "чорного списку", то це означатиме, що з ним не можна буде укласти жодного контракту, після чого цей завод "може переглянути перспективи свого існування".

"Чи готові ми до цього як держава? Я не впевнений", – зазначив Жумаділов.

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Справа про постачання бракованих мін ЗСУ

29 квітня 2025 року СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, який поставив до ЗСУ браковані міни.

30 квітня Шевченківський районний суд м. Києва заарештував без альтернативної застави екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська. Також суд взяв під варту на 2 місяці без права застави директора Павлоградського хімзаводу Леоніда Шимана.