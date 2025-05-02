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Новини
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Міноборони продовжить замовляти зброю у заводу, який постачав неякісні міни, щоб він не закрився, – Жумаділов

арсен,жумаділов

Із заводом у Дніпропетровській області, керівництво якого підозрюють у постачанні неякісних снарядів для мінометів до ЗСУ, продовжать укладати контракти.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов, передає hromadske.

За його словами, цей завод справді є контрагентом АОЗ, але не ключовим постачальником мінних боєприпасів до української армії. Він також зазначив, що затримання керівників підприємства не вплинуло на його подальшу роботу.

Жумаділов також наголосив, що проблем з якістю боєприпасів, які були раніше, вже не спостерігається. Голова АОЗ також додав: одна чи кілька партій неякісної номенклатури озброєння не є достатньою підставою для припинення контрактування з таким підприємством.

"Ми, Агенція оборонних закупівель, є ключовою закупівельною агенцією. І якщо ми не будемо контрактувати те чи інше підприємство оборонної сфери, то воно просто закриється. Якщо немає серйозних підстав для припинення контрактування, то підприємство має провести роботу над помилками й продовжити працювати", – зазначив він.

Він також пояснив, що якщо це підприємство віднести до "чорного списку", то це означатиме, що з ним не можна буде укласти жодного контракту, після чого цей завод "може переглянути перспективи свого існування".

"Чи готові ми до цього як держава? Я не впевнений", – зазначив Жумаділов.

Читайте також: НАБУ розслідує постачання неякісних мін та причетність до цього чиновників АОЗ, - Антикорупційна ради при Міноборони. ДОКУМЕНТ

Справа про постачання бракованих мін ЗСУ

29 квітня 2025 року СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, який поставив до ЗСУ браковані міни.

30 квітня Шевченківський районний суд м. Києва заарештував без альтернативної застави екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська. Також суд взяв під варту на 2 місяці без права застави директора Павлоградського хімзаводу Леоніда Шимана.

Автор: 

Жумаділов Арсен (8) міна (8) Агенція оборонних закупівель (25)


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Топ коментарі
+5
якщо завод неспроможний виготовляти заявлену продукцію його або повністю реформують або закривають,але підтримувати що??бракороби підставили життя військових під смертельну небезпеку і вирогідно що про брак знали а це умисел-стаття і не одна!!
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02.05.2025 13:41
+4
Чортів неукраїнськів зніміть.
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02.05.2025 13:30
+3
Ідіотизм?
Ні.
Злочинне бодевілля!!!
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02.05.2025 13:42
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Чортів неукраїнськів зніміть.
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02.05.2025 13:30 Відповісти
Контроль налагодили? - це ше шо за блазень - проїбали стільки неякісних мін
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02.05.2025 13:41 Відповісти
а контроль над контролерами??чи може потрібно не шлюх перекладувати а знайти тих хто зробить як потрібно??
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02.05.2025 13:43 Відповісти
якщо завод неспроможний виготовляти заявлену продукцію його або повністю реформують або закривають,але підтримувати що??бракороби підставили життя військових під смертельну небезпеку і вирогідно що про брак знали а це умисел-стаття і не одна!!
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02.05.2025 13:41 Відповісти
Ідіотизм?
Ні.
Злочинне бодевілля!!!
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02.05.2025 13:42 Відповісти
Та ні. Все логічно. Просто ми не знаємо кінцевого бенефіціару того заводу.
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02.05.2025 13:43 Відповісти
у жумадрила там откати, тому продовжимо
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02.05.2025 13:45 Відповісти
І чого причепилися, спробуйте зараз налагодити відкати, а тут все вже налагоджено. А як що, так ми їх ще посваримо
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02.05.2025 13:50 Відповісти
Для збереження робочих місць і далі брак щакупляти будуть.Геніально.Суки.Нкнавиджу
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02.05.2025 13:51 Відповісти
Немає в нас другого вибору заводів. Просто треба налагодити контроль.
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02.05.2025 13:54 Відповісти
"Панімаєтє, мужикі, - очєнь бабкі нужни!" (с)
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02.05.2025 13:55 Відповісти
зелёные своих не бросают!
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02.05.2025 14:09 Відповісти
Чи готові ми до цього як держава? Я не впевнений", злодії і аферисти,котрі оббирають український народ (прирівнють себе до держави).ніколи не відмовляться закрити шарагу.яка бере гроші з укранських кишень.випускає браковані ********** для армії і плюс ділиться наваром с такими як "зелений "директор закупівельний браку.
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02.05.2025 14:17 Відповісти

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