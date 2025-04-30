Справа про 120 тис. бракованих мін: суд заарештував двох ексспівробітників Міноборони без права застави

Шевченківський районний суд м. Києва застосував до екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії корупції.

Арешт без права застави

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Володимир Бугіль задовольнив клопотання слідчого СБУ та застосував до екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави.

Також підозрюють:

- гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана

- його першого заступника Олексія Кириченка

Вирішується питання, щодо обрання їм запобіжного заходу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 120 тис. бракованих мін для ЗСУ: СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що з'ясувало слідство?

За версією слідства, у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для ЗСУ. Підприємство мало поставити оптові партії 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн.

Експертиза встановила, що під час виробництва використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений для зарядів до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи заряду. Також капсули-запалювачі мали дефекти, що спричиняло осічки.

Попри відомі проблеми, підозрювані не зупинили виробництво, прагнучи отримати прибуток із держзамовлення.

Посадовці військового представництва, залучені до схеми, не здійснили належного контролю якості й внесли неправдиві дані в звітність.

У результаті ЗСУ отримали понад 120 тисяч непридатних пострілів, які були відкликані з фронту, що завдало суттєвої шкоди боєздатності Сил оборони.

Справа про постачання бракованих мін ЗСУ

29 квітня 2025 року СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, який поставив до ЗСУ браковані міни.

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Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметані заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

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31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.