Дело о 120 тыс. бракованных мин: суд арестовал двух экс-сотрудников Минобороны без права залога

Шевченковский районный суд г. Киева применил к экс-руководителю одного из военных представительств Минобороны Михаилу Шкуренко и главе группы контроля Юрию Яресько меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативного залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Арест без права залога

Следственный судья Шевченковского районного суда г. Киева Владимир Бугиль удовлетворил ходатайство следователя СБУ и применил к экс-руководителю одного из военных представительств Минобороны Михаилу Шкуренко и главе группы контроля Юрию Яресько меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативного залога.

Также подозревают

- гендиректора оборонного завода Леонида Шимана

- его первого заместителя Алексея Кириченко

Решается вопрос об избрании им меры пресечения

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 120 тыс. бракованных мин для ВСУ: СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что выяснило следствие?

По версии следствия, в 2024 году руководство оборонного завода на Днепропетровщине заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление боеприпасов для ВСУ. Предприятие должно было поставить оптовые партии 120-мм минометных выстрелов на более чем 11 млрд грн.

Экспертиза установила, что при производстве использовалась смесь порохов, один из которых не предназначен для зарядов до 120 мм минометных выстрелов, что привело к нестабильной работе заряда. Также капсюли-воспламенители имели дефекты, что вызывало осечки.

Несмотря на известные проблемы, подозреваемые не остановили производство, стремясь получить прибыль с госзаказа.

Должностные лица военного представительства, вовлеченные в схему, не осуществили надлежащего контроля качества и внесли ложные данные в отчетность.

В результате ВСУ получили более 120 тысяч непригодных выстрелов, которые были отозваны с фронта, что нанесло существенный ущерб боеспособности Сил обороны.

Дело о поставках бракованных мин ВСУ

29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, который поставил в ВСУ бракованные мины.

Также читайте: НАБУ расследует поставки некачественных мин и причастность к этому чиновников АОЗ, - Антикоррупционный совет при Минобороны. ДОКУМЕНТ

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметани заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времовское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.

Также читайте: НАБУ расследует поставки некачественных мин и причастность к этому чиновников АОЗ, - Антикоррупционный совет при Минобороны. ДОКУМЕНТ