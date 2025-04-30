Справа про 120 тис. бракованих мін: на 2 місяці заарештовано директора Павлоградського хімзаводу Шимана

Шевченківський суд взяв під варту на 2 місяці директора Павлоградського хімзаводу Леоніда Шимана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії корупції.

Слідчий суддя Шевченківського суду задовольнив клопотання слідчого СБУ та взяв під варту директора Павлоградського хімзаводу Леоніда Шимана.

Він пробуде в СІЗО до 27 червня 2025 року.

Шиман очолює завод ще з часів Януковича. Він також є фігурантом справи НАБУ, в якій його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, внаслідок якого ПХЗ втратив дохід на суму 43,3 млн грн.

У 2021 році НАБУ повідомило, що держпідприємство "Павлоградський хімзавод" з вини керівництва недоотримало 43 млн грн доходу. У відповідь гендиректор НВО "Павлоградський хімзавод" Шиман заявив: "Справу сфабриковано на замовлення гірничо-збагачувальних комбінатів".

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Крім того, він є підозрюваним у справі про зловживання на майже 28,5 млн грн.

Справа про постачання бракованих мін ЗСУ

29 квітня 2025 року СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, який поставив до ЗСУ браковані міни.

30 квітня Шевченківський районний суд м. Києва заарештував без альтернативної застави екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська.

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Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

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31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.