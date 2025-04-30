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Новости Дело о поставках мин
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Дело о 120 тыс. бракованных мин: на 2 месяца арестован директор Павлоградского химзавода Шиман

взято под стражу директора Павлоградского Химзавода Леонида Шимана

Шевченковский суд взял под стражу на 2 месяца директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Следственный судья Шевченковского суда удовлетворил ходатайство следователя СБУ и взял под стражу директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.

Он пробудет в СИЗО до 27 июня 2025 года.

Шиман возглавляет завод еще со времен Януковича. Он также является фигурантом дела НАБУ, в котором его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, в результате которого ПХЗ потерял доход на сумму 43,3 млн грн.

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Кроме того, он является подозреваемым по делу о злоупотреблениях на почти 28,5 млн грн.

Шиман является третьим подозреваемым по делу бракованных мин, которому сегодня избрали меру пресечения.

Дело о поставках бракованных мин ВСУ

29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, который поставил в ВСУ бракованные мины.

30 апреля Шевченковский районный суд г. Киева арестовал без альтернативного залога экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля Юрия Яресько.

Также читайте: НАБУ расследует поставки некачественных мин и причастность к этому чиновников АОЗ, - Антикоррупционный совет при Минобороны. ДОКУМЕНТ

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

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31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времовское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.

Автор: 

арест (10457) суд (25105) Шиман Леонид (1) мина (285)


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Топ комментарии
+4
Брак був також в підривнику та в діаметрі корпусу.Це на хімзавод не спишеш
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30.04.2025 20:58
+3
Напевно така сама **** як з мотор січі, ждун!!!
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30.04.2025 21:11
+2
ще б визначити чи не навмисний саботаж це
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30.04.2025 20:51
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ще б визначити чи не навмисний саботаж це
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30.04.2025 20:51 Ответить
Напевно така сама **** як з мотор січі, ждун!!!
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30.04.2025 21:11 Ответить
Брак був також в підривнику та в діаметрі корпусу.Це на хімзавод не спишеш
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30.04.2025 20:58 Ответить
А не будуть чипати того, хто замовив?
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30.04.2025 20:59 Ответить
Яке щастя ! Через два місяці Європа чекає "сваго" героя. З баблом у шубі, чоботях, шапці, трусах і т.п.
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30.04.2025 21:02 Ответить
З 2021 р. за директором шлейф кримінальних справ. Завод державний стртаегічного значення, чому не звільнили????? В голові не вкладається. 120тис бракованих мін-це саботаж і державна зрада. Але ж в Україні садять тільки патріотів, диверсантам-браслетиики,поки не втечуть
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30.04.2025 21:03 Ответить
Це все одно щоб Азіров збирав FPW дрони !
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30.04.2025 21:11 Ответить
А за що його арештували - саботаж, халатність, зловживання, розкрадання?
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30.04.2025 21:13 Ответить
Ну і дурні.Ви ще розкажіть в якому цеху міни ро***ть.деббіли ***.
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30.04.2025 21:22 Ответить
Заарештували за виготовлення сто тисяч бракованих мін? А як же ці міни випускалися? Хто вів контроль і на протязі якого часу це відбувалося, бо сто тисяч і за рік не наклепаєш. Ось на цьому прикладі можна оприділититися з роллю партії "слуг" і їх лідера під час війни.
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30.04.2025 21:34 Ответить
А воно просто сміється, з нас гоїв...
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30.04.2025 21:38 Ответить
 
 