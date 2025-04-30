Дело о 120 тыс. бракованных мин: на 2 месяца арестован директор Павлоградского химзавода Шиман
Шевченковский суд взял под стражу на 2 месяца директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия коррупции.
Следственный судья Шевченковского суда удовлетворил ходатайство следователя СБУ и взял под стражу директора Павлоградского химзавода Леонида Шимана.
Он пробудет в СИЗО до 27 июня 2025 года.
Шиман возглавляет завод еще со времен Януковича. Он также является фигурантом дела НАБУ, в котором его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, в результате которого ПХЗ потерял доход на сумму 43,3 млн грн.
Кроме того, он является подозреваемым по делу о злоупотреблениях на почти 28,5 млн грн.
Шиман является третьим подозреваемым по делу бракованных мин, которому сегодня избрали меру пресечения.
Дело о поставках бракованных мин ВСУ
29 апреля 2025 года СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, который поставил в ВСУ бракованные мины.
30 апреля Шевченковский районный суд г. Киева арестовал без альтернативного залога экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и руководителя группы контроля Юрия Яресько.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.
31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времовское направление, в район Большой Новоселки.
9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.
В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.
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