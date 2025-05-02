Міндовкілля перевірить власників "сплячих" ліцензій, видобуток за якими не розпочався за 10 років

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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України сформувало перелік виданих ліцензій, видобуток за якими не розпочався протягом останніх 10 років, і чекає на відновлення дозволу на здійснення перевірок.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Питання "сплячих" ліцензій є величезною проблемою розвитку галузі. Спільно з Держгеонадр і Держгеоконтролем ми провели аналіз і оцінку всіх виданих ліцензій і робіт, які ведуться за ними. У нас уже сформовані списки тих, де за останні 10 років так і не почалися роботи або видобуто менше 1%. Це і твердих, і по нафтогазових копалинах", – розповіла Гринчук.

Вона додала, що наразі ведеться робота над тим, щоб повернути планові перевірки підприємств і почати "ефективно боротися з умовно "сплячими" ліцензіями", через які нема можливості використовувати потенціал родовищ.

Водночас Міндовкілля ініціює проведення позапланових перевірок власників спецдозволів, щоб "ухвалювати відповідні рішення щодо продовження чи анулювання ліцензій згідно з чинним законодавством".

Нагадаємо, 30 квітня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали угоду про надра. Зокрема, документ містить перелік корисних копалин, видобутку яких вона стосується.

До того Кабінет Міністрів уточнив вимоги до звітів про платежі видобувних компаній на користь держави та звітів про отримані державою платежі. Так, відтепер компанії мають зазначати, чи належить кінцевий бенефіціар до політично значущих осіб.