Трамп хоче збільшити оборонний бюджет США до понад $1 трильйона

Президент США Дональд Трамп запросив $1,01 трлн на оборону на 2026 фінансовий рік. Таким чином американський президент пропонує збільшити видатки на оборону на 13%.

Про це йдеться в опублікованому 2 травня Білим домом бюджетному запиті, передає Інтерфакс-Україна.

На внутрішню безпеку Трамп запитав $175 млрд. Ці кошти, на його думку, потрібні, щоб "гарантувати повну безпеку на кордонах". Серед іншого йдеться про витрати на депортацію нелегальних іммігрантів.

Водночас адміністрація США розраховує скоротити не пов'язані з обороною видатки на 22,6% – на $163 млрд.

Серед структур, які зіткнуться з масштабним скороченням фінансування, фігурує ФБР: адміністрація Трампа пропонує зменшити його бюджет на більш ніж $500 млн. Раніше Трамп неодноразово звинувачував ФБР у підтримці його політичних суперників з Демократичної партії.

У подальшому бюджетний запит розгляне Конгрес США.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія анонсувала інвестиції 910 млн євро в межах Європейського оборонного фонду (EDF) для проєктів зі створення сильної та інноваційної оборонної промисловості в Європі.

Перед тим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якби інші країни Європи вкладалися в обороноздатність на рівні з Польщею, то це б у 10 разів перевищило витрати Росії на свою оборону

Згодом єврокомісар із питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс сказав, що хоче, щоб у наступному семирічному бюджеті Європейського Союзу на оборону було виділено близько 100 млрд євро. У нинішньому семирічному бюджеті Євросоюзу, що перевищує 1 трлн євро, на оборону виділено лише 10 млрд євро.