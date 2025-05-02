НБУ за квітень перерахував на потреби оборони понад 1 мільярд. Хто отримав найбільше?

Залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, станом на 1 травня 2025 року перевищив 1,2 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 176,2 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 66,3 млрд грн у еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 45,2 млрд грн в еквіваленті.

Від початку повномасштабної війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 65,2 млрд грн, у квітні 2025 року – понад 1,1 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – понад 1,6 млрд грн;

на потреби Національної поліції України – 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – понад 33,25 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби України – 988 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – понад 8,33 млрд грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО України – майже 100,9 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 233 млн грн;

на потреби Служби безпеки України – понад 573 млн грн;

на потреби військових частин – понад 286,9 млн грн;

на потреби Головного управління розвідки України – понад 1,4 млрд грн;

на потреби Агенції оборонних закупівель – понад 16,45 млрд грн;

на інші державні органи – понад 153 млн грн.

Раніше повідомлялося, що українські оборонні компанії загалом отримали вже 15 пільгових кредитів під 5% річних у межах програми від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, що почала діяти в листопаді минулого року.

За минулий рік українське виробництво озброєння та військової техніки сягнуло 365 млрд грн, або $9 млрд, таким чином утричі перебільшивши показник 2023 року.