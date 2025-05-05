Microsoft закриває популярний сервіс Skype

Сервіс для дзвінків і обміну повідомленнями Skype 5 травня 2025 року припиняє роботу.

Раніше корпорація Microsoft, яка володіє месенджером, попередила користувачів про закриття месенджера, запропонувавши їм перейти в Teams, зберігши контакти та обліковий запис, або завантажити архів повідомлень, передає Радіо Свобода.

У компанії наголосили, що Teams пропонує ті ж послуги, що й Skype, від листування в месенджері до відеозв’язку, плюс ще низку інших: відеоконференції, календарі та створення інтернет-спільнот.

На думку Microsoft, він зручніший для роботи, а не лише приватного взаємозв’язку, і за два роки з моменту його запуску його вже встигли позитивно оцінити безліч користувачів.

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Уперше Skype запустили у 2003 році, і довгі роки він був найпопулярнішим сервісом для обміну повідомленнями.

У 2011 році його викупила компанія Microsoft, яка після того неодноразово оновлювала та переробляла месенджер, змінюючи його концепцію та намагаючись інтегрувати програму з іншими своїми продуктами.

У 2017 році Microsoft запустила сервіс Teams – платформу для спільної роботи, засновану на технологіях Skype, яка мала скласти конкуренцію Slack. Відтоді компанія активно просувала Teams. У 2019 році Microsoft ліквідувала Skype for Business.

Як повідомлялося, Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським освітнім закладам та органам влади