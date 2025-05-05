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Новини
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Microsoft закриває популярний сервіс Skype

Skype

Сервіс для дзвінків і обміну повідомленнями Skype 5 травня 2025 року припиняє роботу.

Раніше корпорація Microsoft, яка володіє месенджером, попередила користувачів про закриття месенджера, запропонувавши їм перейти в Teams, зберігши контакти та обліковий запис, або завантажити архів повідомлень, передає Радіо Свобода.

У компанії наголосили, що Teams пропонує ті ж послуги, що й Skype, від листування в месенджері до відеозв’язку, плюс ще низку інших: відеоконференції, календарі та створення інтернет-спільнот.

На думку Microsoft, він зручніший для роботи, а не лише приватного взаємозв’язку, і за два роки з моменту його запуску його вже встигли позитивно оцінити безліч користувачів.

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Уперше Skype запустили у 2003 році, і довгі роки він був найпопулярнішим сервісом для обміну повідомленнями.

У 2011 році його викупила компанія Microsoft, яка після того неодноразово оновлювала та переробляла месенджер, змінюючи його концепцію та намагаючись інтегрувати програму з іншими своїми продуктами.

У 2017 році Microsoft запустила сервіс Teams – платформу для спільної роботи, засновану на технологіях Skype, яка мала скласти конкуренцію Slack. Відтоді компанія активно просувала Teams. У 2019 році Microsoft ліквідувала Skype for Business.

Як повідомлялося, Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським освітнім закладам та органам влади

Автор: 

інтернет (1343) Skype (6) Microsoft (241)


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Топ коментарі
+4
До появи Skype в 2000-х роках я щомісяця сплачував 50-100 євро на міжнародні дзвінки.
З його використанням трати зменшилися до мінімуму.
Дякую, Skype.
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05.05.2025 12:40
+2
Не, ну не питарасы!
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05.05.2025 12:12
+2
майкрософт відрукожопила скайп, і після того він одразу став незручним. постійні дебільні оновлення, коли ти просто хочеш ним користатися.
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05.05.2025 12:23
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ICQ. Згадаємо.
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05.05.2025 11:56 Відповісти
ICQ -шлюз проникновения в систему вирусняка.
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05.05.2025 13:33 Відповісти
Не, ну не питарасы!
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05.05.2025 12:12 Відповісти
Кажуть, що Teams буде платним.
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05.05.2025 12:38 Відповісти
майкрософт відрукожопила скайп, і після того він одразу став незручним. постійні дебільні оновлення, коли ти просто хочеш ним користатися.
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05.05.2025 12:23 Відповісти
хочеш вгробити будь-який здоровий проект продай його майкрософт !!!
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05.05.2025 12:46 Відповісти
те саме, що й з Нокіа. легенду свого часу перетворили на лайно.
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05.05.2025 12:59 Відповісти
Ну и х с ним.
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05.05.2025 12:36 Відповісти
До появи Skype в 2000-х роках я щомісяця сплачував 50-100 євро на міжнародні дзвінки.
З його використанням трати зменшилися до мінімуму.
Дякую, Skype.
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05.05.2025 12:40 Відповісти
тільки тоді, до продажу майкрософт, він був ізраєльській,сервера були в Ізраєлі і працював навіть на дуал-ар інтернеті зі швидкістю до 56 кБіт/с ... Благо зараз є Вайбер, Ватц-ар, месінджери в соцмережах ... так що проблем не буде ...
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05.05.2025 13:17 Відповісти
Вперше чую про skype, це крутіше за viber та whatsapp?
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05.05.2025 12:49 Відповісти
З точки зору безпеки будь що буде крутіше за viber та whatsapp. Ваші особисті повідомлення в вайбер не читають не тому, що не можуть а тому, що не цікаво. )
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05.05.2025 13:20 Відповісти
Вперше чую про viber та whatsapp, це якісь хвороби?
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05.05.2025 13:33 Відповісти
От і виросло покоління... Яке не чуло про Скайп.
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05.05.2025 13:39 Відповісти
Та он умер уже давно, что там закрывать.
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05.05.2025 12:54 Відповісти
Такий необхідний софт на даний час. Приблизно як рибі велосипед.
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05.05.2025 13:40 Відповісти

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