Microsoft закриває популярний сервіс Skype
Сервіс для дзвінків і обміну повідомленнями Skype 5 травня 2025 року припиняє роботу.
Раніше корпорація Microsoft, яка володіє месенджером, попередила користувачів про закриття месенджера, запропонувавши їм перейти в Teams, зберігши контакти та обліковий запис, або завантажити архів повідомлень, передає Радіо Свобода.
У компанії наголосили, що Teams пропонує ті ж послуги, що й Skype, від листування в месенджері до відеозв’язку, плюс ще низку інших: відеоконференції, календарі та створення інтернет-спільнот.
На думку Microsoft, він зручніший для роботи, а не лише приватного взаємозв’язку, і за два роки з моменту його запуску його вже встигли позитивно оцінити безліч користувачів.
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Уперше Skype запустили у 2003 році, і довгі роки він був найпопулярнішим сервісом для обміну повідомленнями.
У 2011 році його викупила компанія Microsoft, яка після того неодноразово оновлювала та переробляла месенджер, змінюючи його концепцію та намагаючись інтегрувати програму з іншими своїми продуктами.
У 2017 році Microsoft запустила сервіс Teams – платформу для спільної роботи, засновану на технологіях Skype, яка мала скласти конкуренцію Slack. Відтоді компанія активно просувала Teams. У 2019 році Microsoft ліквідувала Skype for Business.
Як повідомлялося, Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським освітнім закладам та органам влади
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З його використанням трати зменшилися до мінімуму.
Дякую, Skype.