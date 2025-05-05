Урядовці намагаються приховати умови угоди про копалини із США, всі документи мають бути опубліковані, – Гетманцев

Верховна Рада має ратифікувати Угоду між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, але урядовці повинні припинити приховувати всі її умови та оприлюднити їх.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") написав у Telegram.

"Не укладення угоди буде мати гірші наслідки для країни, ніж її укладення. Тому, попри все, я буду голосувати за її ратифікацію, хоча і розумію тих, хто її не підтримує", – заявив Гетманцев.

Він зауважив, що переговори щодо умов угоди були важкими і до її фінальної версії не увійшли всі ті позиції, на яких наполягав президента Володимир Зеленський.

"Перші проєкти Угоди, умови в них, з урахування переговорної стратегії партнера, дуже відрізнялись від нинішніх. З огляду на те, як йшли переговори ми розуміємо, що не вдалося відстояти повністю все те, на що ми розраховували, про що говорив Президент України", – зазначив Гетманцев.

Водночас він звинуватив урядовців у намаганні приховати деталі укладеної Угоди за "переможними дописами у соціальних мережах" і закликав оприлюднити всі пов'язані із нею документи.

"Єдине чого я не можу прийняти – це бажання приховати урядовцями правду від українського народу і парламентарів... Першоджерела включно із технічними умовами, деталями та іншими "тонкими моментами" мають бути опубліковані. Українці вміють читати і аналізувати текст. Нам не треба переказувати зміст документів у FB, одночасно його викривлюючи", – наголосив Гетманцев.

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Як повідомлялося, на початку травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Основні її положення Свириденко навела у Facebook, однак їх зміст подекуди відрізнявся від положень у тексті самої Угоди.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Однак ця Угода є рамковою, а детальні умови роботи фонду визначатимуться додатковими угодами, які підпишуть без участі парламенту.

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