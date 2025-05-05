Українські молочники закликали Єврокомісію продовжити дію автономних торговельних заходів

Спілка молочних підприємств та Асоціація виробників молока звернулися до Європейської Комісії щодо продовження автономних торговельних заходів (АТМ).

Про це повідомляє пресслужба СМПУ.

"Від імені Спілки молочних підприємств України та Асоціації виробників молока звертаємося до Єврокомісії з наполегливим закликом продовжити автономні торговельні заходи для молока та молочної продукції після 5 червня 2025 року", – йдеться у заяві.

Зазначається, що українські молочники підтримують позицію Європейської молочної асоціації (EDA) щодо необхідності довгострокового встановлення АТМ з відповідними захисними механізмами для забезпечення сталої інтеграції українського молочного сектору до єдиного європейського ринку.

Як наголосили в СМПУ, продовження АТМ у квітні минулого року стало "життєво важливим інструментом підтримки української економіки в умовах триваючої агресії Росії". Ці заходи дозволили виробникам зберігати взаємовигідну торгівлю з ЄС, сприяючи економічній стабільності та поступовому наближенню до європейських стандартів.

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Утім, сьогодні, наголошують молочники, коли ситуація в Україні залишається вкрай складною, потреба в продовженні АТМ є ще більш нагальною.

"Ми поділяємо думку EDA, що це питання виходить за межі економічних міркувань і є політичним імперативом. Перехід до перегляду графіків зниження тарифів відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію Україна-ЄС може затримати необхідну підтримку, що критично важливо для нашого сектору.

Ми закликаємо ЄС вжити термінових заходів для продовження АТМ після 5 червня 2025 року, забезпечивши захисні механізми, які враховуватимуть інтереси всіх сторін. Це рішення не лише підтримає українських виробників, але й підтвердить відданість ЄС економічному та політичному партнерству з Україною, зміцнюючи нашу спільну мету – інтеграцію України до європейського ринку", – підкреслили у заяві.

Як повідомлялося, у лютому український бізнес та представники ЄС обговорили дорожню карту євроінтеграції молочного сектору.