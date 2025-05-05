Бізнес отримав 197 мільйонів на облаштування робочих місць для працівників із інвалідністю. Який середній розмір компенсації?

Державна служба зайнятості здійснила виплати 2400 роботодавцям, які облаштували робочі місця для людей із інвалідністю. Завдяки такій допомозі вдалося створити комфортні умови праці для 2745 працівників із інвалідністю. Виплати на це склали 197 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби зайнятості.

Найактивніше користуються такими компенсаціями підприємства у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Києві.

Середній розмір компенсації становить близько 79 тис. грн.

Максимальні суми компенсацій: 120 тис. грн – для осіб із інвалідністю І групи та 80 тис. грн – для осіб із інвалідністю ІІ групи.

Отримати компенсацію можуть усі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей із інвалідністю. Також компенсація поширюється на ситуації, коли працівник із інвалідністю повертається на своє робоче місце після служби в армії.

Компенсацію можуть отримати й ті, хто облаштовує робоче місце для власної діяльності:

ФОП та самозайняті особи з інвалідністю, які зареєстрували свою діяльність після 18 березня 2025 року;

ветеранські ФОП із інвалідністю та самозайняті ветерани з інвалідністю, які зареєстрували або відновили свою діяльність після 18 березня 2025 року.

Компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, наприклад, на спеціалізовані меблі, транспортери для піднімання сходами з електроприводами, брайлівські клавіатури та портативні пристрої, допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити та інші товари.

Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів із дати працевлаштування/повернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП.

Подати заявку можна онлайн на порталі "Дія" або офлайн у центрі зайнятості.

Раніше повідомлялося, що в Україні за два роки частка вакансій для людей із інвалідністю зросла з 7% до 12%. За цей період кількість пропозицій роботи, що підходить для людей із інвалідністю, зросла з 4 315 (у січні 2023 року) до 12 092 (у березні 2025 року).

У середині квітня Державна служба зайнятості виплатила першу компенсацію на облаштування робочого місця для фізособи-підприємця з інвалідністю.

Наприкінці лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав закон №4219-IX, що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю. Документ забезпечує їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки.

За 2024 рік держава компенсувала роботодавцям за облаштування робочих місць 129 млн грн для майже 2 тис. працевлаштованих людей із інвалідністю.