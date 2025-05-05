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Новини
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Пенсійний фонд від початку року отримав понад 184 мільярди. На що перерахували кошти?. ІНФОГРАФІКА

Пенсійний фонд від початку року отримав понад 184 мільярди

За січень-квітень цього року до Пенсійного фонду України надійшло 184,3 млрд грн від єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що на 24,1 млрд грн більше за плановий показник. Зокрема, у квітні сума становила 49,9 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Власні доходи Пенсійного фонду (частина соціального внеску + інші платежі) за чотири місяці становили 194,9 млрд грн, що на 36,1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Із держбюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж зазначеного періоду було перераховано 66 млрд грн (-15,9 млрд грн відносно показників 2024 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до Пенсійного фонду надійшло 20,7 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування – 13,1 млрд грн.

Окрім того, із 1 січня 2025 року Пенсійний фонд здійснює призначення та виплати компенсації витрат за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб. За чотири місяці року на ці виплати Пенсійний фонд спрямував 0,2 млрд грн.

Пенсійний фонд від початку року отримав понад 184 мільярди
Пенсійний фонд від початку року отримав понад 184 мільярди
Пенсійний фонд від початку року отримав понад 184 мільярди

Раніше повідомлялося, що в Україні в березні цього року середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 430 грн.

До того стало відомо, що середній розмір зарплати в 2024 році, з урахуванням сплачених страхових внесків та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.

Автор: 

Пенсійний фонд (412) пенсія (685) ЄСВ (40) зарплата (1127)


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(стривожено):
Сподіваюся, самих себе панове фондарі не обідили?
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05.05.2025 20:53 Відповісти
- На що перерахували кошти?
- На пенсію ПідраХую!
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05.05.2025 20:53 Відповісти
суддям, прокурорам
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05.05.2025 21:36 Відповісти
Прокурорам інвалідам в 40 років, суддям інвалідам такогож віку і всім хто знайшов 4 тис. доларів купити інвалідність. А ще чиновникам, які отримують по 250 тис. грн. Все як завжди. Он Рая Багатирьова судиться з Пенсійним фондом, 24 тис. для неї замала пенсія. Була купа кримінальних справ по корупцію, з синами бадяжила прививки для щеплення в підвалі дачі, померло 9 дітей, люди перестали дітям робити щеплення. Все зійшло з рук. Відкупилася, тепер відсудить 50 тис. пенсії і будем її утримувати.
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05.05.2025 21:05 Відповісти

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