42% українських IT-спеціалістів знизили свої зарплатні очікування, – DOU

42% українських IT-спеціалістів, які шукали роботу цього року, знизили свої зарплатні очікування.

Про це свідчить опитування DOU, у якому взяли участь 3806 ІТ-фахівців із України та з-за кордону, передає Межа.

Як повідомляється, понад половина шукачів витрачає на пошук нової роботи більше ніж два місяці. У 2023 році 49% фахівців в Україні знаходили роботу менше ніж за місяць, тоді як цьогоріч таких лише 35%.

Схожа тенденція і за кордоном. Найшвидше працевлаштовуються DevOps/SRE, фахівці з даних та рекрутери.

55% опитаних, які активно шукали нову роботу, змогли її знайти, проте в 2022 році цей показник становив 70%.

Частіше працевлаштовуються технічні фахівці, особливо джуни, інтерни та мідли. Натомість лідам і керівникам знайти нове місце складніше: в Україні це змогли зробити 50%, за кордоном – 47%.

Найбільш частими труднощами, з якими стикаються шукачі, є відсутність фідбеку від компаній, велика конкуренція та тривалий процес відбору. Окремо айтівці вказували на низький рівень зарплат, нестачу релевантних вакансій і завищені вимоги до кандидатів.

43% пошукачів в Україні та 55% за кордоном подалися на понад 20 вакансій. Більшість проходили від одної до п'яти співбесід. 59% виконували тестові завдання, найчастіше – джуни та інтерни, дизайнери, маркетологи та фахівці з комунікацій.

Штучний інтелект використовували 70% шукачів роботи – здебільшого для створення резюме, мотиваційних листів або портфоліо. Найбільш активно – джуни, інтерни та ті, хто ще не знайшов роботу.

57% айтівців, які знайшли нову роботу, отримали вищу зарплату, у 22% вона не змінилась, а у 21% – знизилась. Найбільше підвищення мали фахівці з даних, маркетологи та сейлзи. Найчастіше втрачали в доходах – HR, дизайнери та PM.

Серед сеньйорів і керівників ситуація гірша: понад третина змінила роботу з пониженням. Звільнені кандидати також рідше отримують вигідніші умови, лише 44% змогли працевлаштуватися з підвищенням.

35% представників компаній визнали, що шукати фахівців складно. Головними проблемим є низький професійний рівень кандидатів, нерелевантний досвід, слабкі софт-скіли та нестача потрібного стеку. Компанії також зазначають, що багато кандидатів погано готуються до співбесід, не демонструють зацікавленості та не знають базової інформації про роботодавця.

Ситуація з IT в Україні

Як повідомлялося, обсяг ІТ-експорту з України у березні 2025 року становив $545 млн, що на $10 млн (на 2%) більше, ніж у лютому, але менше показника березня минулого року ($565 млн).

Український IT-експорт у лютому 2025 року становив $535 млн, у січні цей показник опускався нижче $500 млн вперше від початку великої війни.

Також стало відомо, що за минулий рік 19% українських ІТ-фахівців звільнили з роботи проти 16% у 2023 році. Найчастіше компанії звільняли фахівців рівня Senior.

Сукупний дохід першої десятки ІТ-компаній в Україні за підсумками 2024 року зріс лише на 1% – до 56,48 млрд грн.

Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2025 року оцінювалася у 79,6 тис. У 2024 році вона зменшилась на 2 тис. спеціалістів після падіння на 10 тис. за підсумками 2023 року.