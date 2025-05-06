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"Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю газопоршневих електростанцій

укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку оголосило міжнародний тендер на закупівлю газопоршневих електростанцій загальною потужністю 215 МВт.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Закупівля на порталі електронних закупівель ЄБРР. Учасники можуть надсилати свої пропозиції до 16 червня 2025 року.

Зазначається, що завдяки реалізації цього проєкту залізничники зможуть навіть в умовах блекаутів забезпечити стабільні перевезення пасажирів та вантажів і мінімізувати використання резервної теплотяги.

Також завдяки електрогенерації "Укрзалізниці" будуть забезпечуватися об’єкти соціальної сфери й об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

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Перед оголошенням тендеру, щоб мінімізувати ризики під час закупівлі обладнання, залізничники провели консультації з українським урядом, ЄБРР, ЄС та Енергетичним співтовариством. Зокрема, опрацьовано умови залучення фінансування, погоджено грантову співучасть, розглянуто низку технічних питань.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" підписала кредитну угоду з ЄБРР на закупівлю й будівництво газової генерації електроенергії. Загалом у межах підписаної угоди УЗ під державні гарантії отримає 180 млн євро.

Автор: 

ЄБРР (773) тендер (2161) Укрзалізниця (4778) електроенергія (4254)


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Переможе фірма із 1-м працівником (він же директор фірми), час реєстрації завтра зранку - хто має сумнів???
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06.05.2025 16:02 Відповісти
Цікаво а що це за така установка?. Якщо це ДВЗ що працює на газі то електрика буде золотою в ціні
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06.05.2025 16:57 Відповісти

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