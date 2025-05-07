Україна з початку року збільшила імпорт газу у десять разів

Із початку року та станом на 5 травня імпорт природного газу до України склав 1,12 млрд кубометрів, що у 10 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року (118 млн кубометрів).

Про це свідчать дані ExPro.

Зазначається, що суттєве зростання обсягів імпорту газу пов’язано з потребою в ресурсі на опалювальний сезон 2024-2025 роки після пошкодження видобутку внаслідок російських атак у лютому. Зокрема, у лютому імпорт газу склав 512 млн кубометрів, що стало найвищим рівнем з вересня 2023 року.

Україна також розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, імпортуючи природний газ для створення резервів на наступну зиму.

Основну частину газу було імпортовано з Угорщини – 669 млн кубометрів, або майже 60% усього імпорту. Крім того, зі Словаччини імпортовано 261 млн кубометрів газу (23%), а з Польщі – 190 млн (17%).

За даними ExPro, основним імпортером природного газу була Група Нафтогаз – майже 900 млн кубометрів з початку року або 80% усього імпорту. Крім того, окремі приватні компанії імпортували природний газ для подальшого продажу на аукціонах АТ "Укртрансгазу" на "Українській енергетичній біржі".

Водночас у квітні-травні єдиним імпортером природного газу є НАК "Нафтогаз України". Крім того, у травні компанія планує імпортувати понад 400 млн кубометрів природного газу з Угорщини та Польщі.

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Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити.

Утім, раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.

Водночас, за прогнозами НБУ, імпорт газу цього року коштуватиме Україні майже $3 млрд.