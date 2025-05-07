У Євросоюзі сподіваються ухвалити нові санкції проти Росії до 1 липня

Головуюча в Європейській раді Польща сподівається, що новий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні буде ухвалено до 1 липня.

Про це у Страсбурзі в межах пленарного засідання Європейського парламенту сказав міністр з європейських питань Польщі Адам Шлапка, передає Інтерфакс-Україна.

"Робота над 17-м пакетом санкцій щойно розпочалася. Я сподіваюся, що вона буде завершена до кінця польського головування. Наша позиція чітка і не змінилася. Україна повинна бути у сильній позиції, щоб мати змогу домовитися про вигідну угоду та захистити її після її укладення. Ми готові підтримати ці зусилля інструментами, які має в своєму розпорядженні ЄС", – сказав він.

Як відомо, польське головування в ЄС завершиться 30 червня і перейде до Данії 1 липня, яка головуватиме до 31 грудня.

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Шлапка також згадав оперативну оцінку збитків та потреб України, яка була опублікована Світовим банком у лютому 2025 року. Зокрема, збитки, пов'язані з війною, оцінюються в $176 млрд, а вартість 10-річної реконструкції – у $524 млрд.

"На тлі цього похмурого сценарію очевидно, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та самі українці. Українці послідовно демонструють готовність прийняти переконливі мирні пропозиції. Ще в березні вони погодилися на безумовне всеохоплююче припинення вогню на переговорах, що відбулися за посередництва США, і відтоді м'яч все ще на боці Росії", – констатував польський міністр.

Як повідомлялося, 6 травня Єврокомісія мала запропонувати новий пакет санкцій проти Росії. Очікується, що до санкційних списків потрапить ще більше людей і компаній, а також більше танкерів "тіньового флоту".