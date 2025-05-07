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Москвичам відключили банківські перекази заради "переможного" параду Путіна

Росіянам відключили банківські перекази заради параду Путіна

Жителі Москви та Підмосков'я (Росія) на тлі підготовки до параду Путіна, запланованого на 9 травня, можуть зіткнутися з проблемами в роботі Системи швидких платежів. 

Про це йдеться в повідомленні оператору російського сервісу "Національна система платіжних карток", передає The Moscow Times.

"У зв'язку з можливими обмеженнями доступу до мережі інтернет у Москві з 7 по 9 травня у столиці та області можуть бути складнощі з переказами між рахунками та оплатою через Систему швидких платежів, а також тимчасові труднощі при прийомі платежів за картами в терміналах оплати в магазинах та онлайн", – сказано в повідомленні.

Найбільші банки також попередили про перебої у роботі, порекомендувавши підключатися до інтернету через Wi-Fi або спробувати повторити операцію пізніше. Крім того, у зв'язку з обмеженням роботи мобільного інтернету в наступні дні "можуть спостерігатися труднощі в роботі деяких банкоматів та POS-терміналів, які використовують бездротовий канал зв'язку".

Відключення мобільного інтернету в Москві розпочалися у понеділок, 5 травня, через репетицію параду, призначеного на 9 травня. Пізніше у мерії Москви повідомили, що обмеження в роботі інтернету можливі з 7 по 9 травня. 

Як повідомлялося, мешканці Москви та Підмосков'я вдень 5 травня почали масово скаржитися на збої в роботі мобільного інтернету та зв'язку.

Нагадаємо, в Росії мобільні оператори почнуть передати Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ РФ імена, паспортні дані та адреси проживання абонентів. Робити це вони будуть на запит силовиків і через Систему міжвідомчої електронної взаємодії, до якої підключаються держоргани, банки, страхові компанії, оператори та інші.

Автор: 

банки (6977) інтернет (1345) мобільний зв’язок (792) путін володимир (1055) росія (14265) грошові перекази (197)


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