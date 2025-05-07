Україна має терміново почати консультації про відстрочку запровадження європейського екомита СВАМ, – експерт

Україна перебуває у стані війни вже понад 10 років і має повне право скористатися статтею регламенту ЄС, яка дозволяє надати відстрочку у запровадженні екологічного мита СВАМ.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає УНІАН.

"Щоб зменшити викиди, в наших галузях треба модернізувати виробництво. Для цього треба мільярди євро і багато років перебудови виробництва. Але ми 10 років у стані війни, і зараз у нас бомбардування кожного дня. Ти можеш вкласти в обладнання сотні мільйонів, а завтра прилетить ракета – і все треба починати заново. Тому зараз про модернізацію не йдеться – маємо дочекатися припинення вогню, нашої перемоги і гарантій безпеки", – пояснив Каленков.

Він висловив переконання, що європейці з розумінням поставляться до ситуації, адже Україна дійсно знаходиться у форс-мажорних обставинах, і юридично є всі умови для того, щоб застосувати для України статтю про відтермінування застосування СВАМ у грошовій формі для українських компаній.

"Україна має терміново почати консультації з Євросоюзом на предмет використання статті про форс-мажор для України. Тому що останні 10 років наші компанії повністю були позбавлені можливості інвестувати в свою модернізацію. Звісно, ми не сидімо на місці: вже зараз організується ринок торгівлі викидами. Але Україна, як і інші країни Євросоюзу, повинна мати перехідний період. А коли стане членом Євросоюзу – мати безкоштовні квоти та доступ до фінансування для модернізації, як це було з іншими європейськими країнами", – додав Каленков.

Читайте також: Новий екологічний податок ЄС може зруйнувати економіку України, – Politico

Як повідомлялося, СВАМ (транскордонний вуглецевий податок) вже почав діяти у Євросоюзі, і він може бути застосований до експорту 15-17% української продукції, виробництво якої не відповідає європейським нормам.

Загальні експортні втрати України, за експертними оцінками, можуть перевищити $4,6 млрд вже за кілька років. Але наразі українські підприємства не можуть вкладати значні кошти у модернізацію, адже Україна вже 10 років перебуває у стані війни.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.