Угода зі США не передбачає переваг американським компаніям у доступі до українських надр, – Мінекономіки

Компанії зі США не матимуть переваг у доступі до українських надр через підписання угоди про копалини.

Про це повідомив заступник міністра економіки й торговий представник України Тарас Качка в інтервʼю Forbes.

За його словами, директива 94/22 Європейського союзу, яка вимагає щоб ліцензії на розвиток і видобуток надавались без переваг окремим інвесторам, відображена в Угоді про асоціацію з ЄС в статті 279 і її положення "скопійовані в три останні абзаци преамбули міжурядової угоди з США".

Качка зазначив, що директива наголошує на недискримінаційному доступі до корисних копалин.

Водночас ідея Фонду не стосується доступу до копалин, йдеться саме про прерогативу інвестувати в компанії, які вже отримали доступ до надр, уточнив торгпред.

"Тобто, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Будуть брати участь компанії – українські, французькі, німецькі, італійські, фінські та інші", – сказав він.

У випадку, якщо виграла українська компанія і купила ліцензію, половину від цієї суми перераховується у Фонд. Якщо цій компанії будуть потрібні інвестиції, щоб цей проєкт розвивати, вона має спершу запропонувати Фонду зробити таку інвестицію і кінцеве рішення буде за ним.

"Утім впродовж шести місяців компанія може пропонувати партнерство і іншим потенційним інвесторам. Втім умови не мають бути кращі, ніж були запропоновані Фонду", – додав Качка.

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Нагадаємо, на початку травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Основні її положення Свириденко навела у Facebook, однак їх зміст подекуди відрізнявся від положень у тексті самої Угоди.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Однак ця Угода є рамковою, а детальні умови роботи фонду визначатимуться додатковими угодами, які підпишуть без участі парламенту.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?