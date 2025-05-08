Турецькі авіакомпанії масово скасовують рейси з Москви та Санкт-Петербурга

Найбільші турецькі авіакомпанії скасували десятки авіарейсів з аеропортів Москви та Санкт-Петербурга, запланованих на 8-9 травня.

За даними Асоціації туроператорів Росії (АТОР), через це постраждають понад 15 тисяч росіян, передає місцеве видання "Коммерсант".

Зокрема, Turkish Airlines 8 травня скасувала 20 рейсів з московського аеропорту "Внуково", а Pegasus Airlines – чотири рейси з цього ж аеропорту. Ще сім вильотів скасовано із аеропорту Санкт-Петербурга.

Крім того, Turkish Airlines вже скасувала вісім рейсів з аеропорту "Внуково", запланованих на ніч 9 травня.

️За даними російських ЗМІ, Turkish Airlines також скасувала всі рейси з турецьких курортів до міст РФ, заплановані на 8 травня.

️У Росавіації повідомили, що "найближчим часом" очікують на стабілізацію ситуації з рейсами іноземних авіакомпаній, у тому числі Turkish Airlines.

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Мінтранс Росії очікує, що московські аеропорти повернуться до штатної роботи до 18.00 8 травня. Станом на ранок четверга у московських аеропортах "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" затримано на виліт 51 рейс, на приліт – 43.

За даними Мінтрансу, зараз аеропорти приймають та відправляють літаки.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не може нести відповідальність за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня, у день параду, на який Москва запросила іноземних гостей.

За останні дні аеропорти низки російських міст призупиняли роботу через загрозу дронів.