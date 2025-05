"Київстар" докупив ще 28% у медичному сервісі Helsi за 440 мільйонів. Його офіційно використовують для ВЛК

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" викупив ще 28% у ТОВ "Хелсі Україна", якому належить медичний сервіс Helsi.

Сума угоди становить $10,5 млн (435,1 млн грн за поточним курсом НБУ), повідомляє українська редакція Forbes.

Внаслідок угоди частка "Київстар" у Helsi зросла з 69,99% до 97,99%, свідчать дані у системі YouControl. Водночас співзасновник проєкту Самвел Акобян, якому належало 26,9%, вибув зі складу співвласників компанії.

У пресслужбі "Київстару" запевнили, що підписання угоди не вплине на операційну діяльність Helsi. Компанія зберігає чинну модель управління під керівництвом співзасновників Євгена Донця та Євгена Губича. У кожного з них залишається по 1% акцій Helsi.

Станом на початок 2025 року в Helsi було зареєстровано близько 29 млн пацієнтів. За період з грудня 2022 року по грудень 2024 року кількість користувачів застосунку зросла в 2,5 раза.

У березні 2025 року щоденно через сервіс створювалось близько 229 тис. записів до лікарів, а кількість завантажень застосунку перевищила 10 млн.

Протягом 2024 року з Helsi співпрацювало понад 1 600 державних і приватних клінік. Кількість медичного персоналу, що використовував систему у 2024 році, становила понад 60 тис. працівників по всій Україні, що на 26% більше порівняно з 2022 роком.

Як повідомлялося, "Київстар" придбав контрольну частку в найбільшій медичній інформаційній системі Helsi у серпні 2022 року.

Медичну інформаційну систему Helsi почали розробляти у 2016 році. Спочатку в межах медреформи вона дала змогу лікарям та пацієнтам укладати декларації. Нині сервіс дозволяє записатися до лікаря, переглядати історії відвідувань і медичні документи, отримувати електронні рецепти й віддалену відеоконсультацію. З 2024 року інформація у Helsi також використовується при оцінці стану здоров’я військовозобов’язаних під час проходження ВЛК.

Співзасновником Helsi був підприємець Артем Михайлюк, з серпня 2022 року він мав стати народним депутатом від партії "Слуга народу", але відмовився від мандата. Після участі в парламентських виборах у 2019 році, у жовтні, він повідомив, що припинив роботу в компанії.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Єдиний акціонер ПрАТ "Київстар" – зареєстрована у Нідерландах телекомунікаційна група компаній Veon, яка восени минулого року перенесла штаб-квартиру з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Білайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту не називалися.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.

"Загальнодоступною є інформація, що 100% акціонером "Київстар" є міжнародна група VEON ltd, з керуючим офісом у Нідерландах. Михайло Фрідман є одним з акціонерів компанії Letter One, яка володіє міноритарною часткою акцій у VEON ltd", – заявляли в компанії.

Крім того, відповідно до заяви СEO LetterOne Мервіна Девіса, підсанкційні особи не отримують дивіденди, комунікації або будь-які кошти чи економічні ресурси прямо або побічно від діяльності LetterOne (і, відповідно, VEON), їхні активи в бізнесі фактично заморожені, наполягають у "Київстарі".