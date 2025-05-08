Найпопулярнішим автомобілем у світі став Toyota Corolla. Хто ще увійшов до ТОП-10?
Найпопулярнішим автомобілем у світі в першому кварталі цього року став Toyota Corolla.
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром" із посиланням на дані focus2move.
Глобальні продажі цієї моделі склали 244 751 машин, і таким чином відносно аналогічного періоду минулого року попит на нові Toyota Corolla скоротився на 13,5%.
Топ-10 найбільш продаваних моделей у світі виглядає так:
- Toyota Corolla – 244 751 автомобіль (-13,5%);
- Toyota RAV4 – 242 190 (-0,6%);
- Ford F-Series – 225 501 (+24%);
- Tesla Model Y – 191 193 (-33,6%);
- Honda CR-V – 180 452 (-0,3%);
- Chevrolet Silverado – 150 164 (-8%);
- Hyundai Tucson – 148 511 (+1%);
- Tesla Model 3 – 139 901 (+24,2%);
- Toyota Hilux – 136420 (+0,5%);
- Toyota Camry – 136 233 машини (+0,5%).
Як повідомлялося, впродовж квітня український автопарк поповнили 5792 автотранспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 37% більше, ніж у квітні 2024 року.
Також упродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% більше, ніж роком раніше.
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Bander UA
показати весь коментар08.05.2025 18:15 Відповісти Мені подобається 0
Грицько Добрий
показати весь коментар08.05.2025 18:18 Відповісти Мені подобається 1
Зэлэный_Змий
показати весь коментар08.05.2025 18:45 Відповісти Мені подобається 0
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