Найпопулярнішим автомобілем у світі став Toyota Corolla. Хто ще увійшов до ТОП-10?

Найпопулярнішим автомобілем у світі в першому кварталі цього року став Toyota Corolla.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром" із посиланням на дані focus2move.

Глобальні продажі цієї моделі склали 244 751 машин, і таким чином відносно аналогічного періоду минулого року попит на нові Toyota Corolla скоротився на 13,5%.

Топ-10 найбільш продаваних моделей у світі виглядає так:

Toyota Corolla – 244 751 автомобіль (-13,5%);

Toyota RAV4 – 242 190 (-0,6%);

Ford F-Series – 225 501 (+24%);

Tesla Model Y – 191 193 (-33,6%);

Honda CR-V – 180 452 (-0,3%);

Chevrolet Silverado – 150 164 (-8%);

Hyundai Tucson – 148 511 (+1%);

Tesla Model 3 – 139 901 (+24,2%);

Toyota Hilux – 136420 (+0,5%);

Toyota Camry – 136 233 машини (+0,5%).

Як повідомлялося, впродовж квітня український автопарк поповнили 5792 автотранспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 37% більше, ніж у квітні 2024 року.

Також упродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% більше, ніж роком раніше.