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Найпопулярнішим автомобілем у світі став Toyota Corolla. Хто ще увійшов до ТОП-10?

Найпопулярнішим автомобілем у світі cтав Toyota Corolla

Найпопулярнішим автомобілем у світі в першому кварталі цього року став Toyota Corolla.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром" із посиланням на дані focus2move. 

Глобальні продажі цієї моделі склали 244 751 машин, і таким чином відносно аналогічного періоду минулого року попит на нові Toyota Corolla скоротився на 13,5%.

Топ-10 найбільш продаваних моделей у світі виглядає так:

  • Toyota Corolla – 244 751 автомобіль (-13,5%);
  • Toyota RAV4 – 242 190 (-0,6%);
  • Ford F-Series – 225 501 (+24%);
  • Tesla Model Y – 191 193 (-33,6%);
  • Honda CR-V – 180 452 (-0,3%);
  • Chevrolet Silverado – 150 164 (-8%);
  • Hyundai Tucson – 148 511 (+1%);
  • Tesla Model 3 – 139 901 (+24,2%);
  • Toyota Hilux – 136420 (+0,5%);
  • Toyota Camry – 136 233 машини (+0,5%).

Як повідомлялося, впродовж квітня український автопарк поповнили 5792 автотранспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 37% більше, ніж у квітні 2024 року.

Також упродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% більше, ніж роком раніше.

Автор: 

авто (4140) рейтинг (956) Toyota (138)


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украинские высокопосадовци поржали....
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08.05.2025 18:15 Відповісти
А в Україні після доставки та розтаможки буде коштувати ге 3 штуки, а десятку.
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08.05.2025 18:18 Відповісти
4 з топ10 - Тойоти! Афігєть!
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08.05.2025 18:45 Відповісти

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