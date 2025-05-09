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Завтра в центрі Києва обмежать рух через приїзд іноземних делегацій

Завтра в центрі Києва обмежать рух через приїзд іноземних делегацій

У Києві завтра, в суботу 10 травня, будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Такі заходи застосовуватимуться через перебування в Києві іноземних делегацій та проведення урочистих і пам'ятних заходів.

Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки. 

Раніше повідомлялося, що з 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року у Києві частково обмежать рух транспорту на мосту через річку Десенка в напрямку від житлового масиву Троєщина до станції метро "Почайна".

До того стало відомо, що з 29 квітня до 12 травня в підземних переходах у Києві на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежуватимуть рух пішоходів.

Автор: 

дороги (1575) Київ (4688) транспорт (510)


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