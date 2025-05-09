В Україні вдвічі підстрибнув попит на автобуси

Упродовж квітня український автопарк поповнили 210 автобусів та мікроавтобусів, що вдвічі більше, ніж у квітні минулого року. Відносно березня ринок збільшився на 3%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки у квітні становила 37% проти 60% торік.

Найчастіше в частині нових автотранспортних засобів найчастіше реєстрували:

Ford – 19 автобусів;

Citroen – 16;

Etalon – 11.

серед вживаних:

Mercedes-Benz – 52 автобусів;

Setra – 12;

Renault – 11.

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Загалом із початку року автобусний парк України поповнили 820 автобусів, що на 37% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Із них: нових – 368 (+0,3%); вживаних – 452 (+94%).

Як повідомлялося, у 2024 році автобусний парк України поповнили 2241 авто (-19% до 2023 року). З них: нових – 1296 (-24%); вживаних – 945 (-12%). Зокрема, у грудні український автопарк зріс на 330 автобусів. Це рекордна кількість за останні 35 місяців.