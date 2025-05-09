Фінляндія пропонує Євросоюзу запровадити мита на весь імпорт із РФ

Фінляндія пропонує запровадити тарифи на всі товари, що імпортуються з Росії до Європейського Союзу.

Як пише Bloomberg, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що така ініціатива може працювати паралельно з уже чинними санкціями ЄС і не потребує одностайної підтримки всіх 27 країн-членів, передає liga.net.

"Якщо в майбутньому деякі із санкцій втратять свою ефективність, або що б не сталося, ми все одно будемо мати ці тарифи", – зазначила вона..

Пропозиція Фінляндії з’явилася на тлі чергового можливого конфлікту всередині ЄС через продовження санкцій проти Росії.

Зокрема, йдеться про замороження близько 200 млрд євро активів російського "Центробанку" й обмеження проти сотень осіб, компаній і суден, які допомагають Москві вести війну.

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Санкції ЄС продовжуються що пів року за умови одноголосного схвалення всіма країнами. Однак Угорщина неодноразово погрожувала накласти вето, здебільшого для отримання поступок в інших сферах.

Натомість запровадження мит потребує лише кваліфікованої більшості – тобто підтримки 15 із 27 країн, які представляють не менше 65% населення ЄС. Єврокомісія наразі вивчає можливість перевести частину санкцій у формат торговельних обмежень.

Як повідомлялося, 6 травня Єврокомісія мала запропонувати новий пакет санкцій проти Росії. Очікується, що до санкційних списків потрапить ще більше людей і компаній, а також більше танкерів "тіньового флоту".