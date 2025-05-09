На Донеччини призупинили водопостачання чотирьох міст
На півночі Донецької області внаслідок ремонту на водогоні призупинено подачу води до чотирьох міст – Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Сьогодні о 10:30 розпочалися ремонтні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону, внаслідок чого тимчасово призупинено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки", – наголосив він.
Очільник області зазначив: щойно ремонт буде завершено, постачання води відновлять у повному обсязі.
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Як повідомлялося, "Нова пошта" 9 травня вимушено закриває своє останнє відділення, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області.
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