Переговори з ЄС про покращення угоди про вільну торгівлю ще навіть не почалися, – Стефанішина

Переговори про внесення змін до статті 29 угоди України та Європейського Союзу про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (DCFTA) у зв’язку із завершенням 5 червня дії запроваджених ЄС торговельних пільг для підтримки українського експорту ще не розпочалися.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми навіть не розпочали перемовини по 29-й статті угоди", – сказала вона.

"Це не здійснено у зв'язку з тим, що Європейська Комісія не має переговорника з їхньої сторони", – додала Стефанішина.

За її словами, поки мало що можна сказати щодо остаточних змін у торгівлі з ЄС після 5 червня, однак це не буде повне повернення до режиму торгівлі, який був до введення в дію АТМ.

Крім того, за результатами 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня сторони оголосили, що до періоду внесення змін в ст.29 угоди DCFTA можуть бути введені проміжні рішення.

"Україна очікує якнайшвидшого перегляду ПВЗВТ відповідно до ст.29 (4), а також напрацювання проміжних рішень у зв'язку із закінченням терміну дії автономних торговельних заходів (АТM)", – йшлося у документі, опублікованому тоді ЄС.

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Як повідомлялося, Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня.

Після цієї дати можливе повернення до того режиму торгівлі, що існував до повномасштабної війни. Втім, у якості компромісного варіанту ЄС обіцяв розглянути можливість внесення змін до умов Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, зокрема, збільшення квот на окремі види агропродукції з України.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.