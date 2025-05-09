Молдова отримає від ЄС майже 2 мільярди євро на розвиток: підписано угоду
Молдова отримає від ЄС фінансову допомогу на 1,9 млрд євро у межах "Плану розвитку Молдови".
Відповідну угоду сьогодні підписали прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає місцеве видання Newsmaker.
Загалом у межах угоди Євросоюз виділить Молдові 1,9 млрд євро, у тому числі 1,5 млрд євро у вигляді кредитів та близько 400 млн євро у вигляді грантів.
Нагадаємо, Європейський парламент 11 березня проголосував за надання Молдові рекордного за всю історію республіки пакету економічної допомоги – 1,9 млрд євро. Ці гроші спрямують на прискорення соціально-економічних реформ у Молдові, зміцнення стійкості та сприяння інтеграції країни до ЄС.
Як повідомлялося, раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю Europa Libera Moldova заявила, що ЄС розглядає можливість продовжити переговори про вступ Молдови окремо від України через спротив Угорщини.
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