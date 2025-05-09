Біткойн злетів до $104 тисяч. Це найвищий показник за три місяці

Біткойн неочікувано виріс в ціні на понад 3% за добу, досягнувши $102,5 тис., а на піку – перевищив $104 тис. Це найвищий показник із 31 січня цього року.

Про це пише CoinDesk, передає LIGA.net.

Як зазначається, стрімке зростання біткойну стало шоком для ринку та спричинило масові втрати серед трейдерів, які ставили на падіння ціни.

Головною причиною цього стала заява президента США Дональда Трампа про нову масштабну торговельну угоду з Великою Британією.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют (без урахування самого біткойна) зросла на 10% – до $1,14 трлн, що є найвищим показником із 6 березня.

Таким чином, майже $400 млн було втрачено на шорт-позиціях (ставках трейдерів на зниження ціни біткоїна), що є найбільшою сумою ліквідацій з листопада минулого року.

Також було ліквідовано $22 млн у лонгах – ставках на зростання, які не витримали волатильності.

Різке перевищення шортів над лонгами свідчить про те, що багато трейдерів очікували падіння курсу, але отримали зворотний ефект. Аналітики вважають, що ринок має потенціал для подальшого зростання.

Як повідомлялося, 8 травня США уклали нову торговельну угоду з Великою Британією. За словами Трампа, завдяки реалізації цієї угоди США отримають $6 млрд доходів від 10% тарифів на британські товари, а також $5 млрд у вигляді нових експортних можливостей для американських виробників.

У квітні повідомлялося, що криптовалюти розгубили майже весь свій приріст із моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, адже внаслідок тарифної політики США виникли масові продажі активів.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.