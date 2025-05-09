Імпорт товарів з початку року майже вдвічі перевищив експорт. З якими країнами Україна торгує найбільше?. ІНФОГРАФІКА

За січень-квітень 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували – на $13,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $18,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

Там зазначили, що податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-квітні 2025 року склало $0,51 за кілограм.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай – $5,2 млрд, Польща – $2,3 млрд та Німеччина – $2,1 млрд.

Експорт із України відбувався до Польщі – на $1,6 млрд, Туреччини – на $932 млн та Італії – на $843 млн.

67% загального обсягу імпорту клали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $9,1 млрд. П ри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 58,1 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів;

ри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 58,1 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів; продукція хімічної промисловості – $4,2 млрд. П ри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 33,6 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

ри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 33,6 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів; паливно-енергетичні – $3,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 57,7 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів.

Найбільше експортували з України:

продовольчі товари – $7,6 млрд;

метали та вироби з них – $1,5 млрд;

машини, устаткування та транспорт – $1,2 млн.

За чотири місяці 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 105,7 млн грн.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-квітня 2025 року митниці виявили 3 288 порушень митних правил на майже 2,9 млрд грн.

У 2024 року Державна митна служба виявила 9 409 порушень митних правил на суму 18 млрд грн.