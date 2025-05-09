"На випадок мобілізації": Литва розробляє систему розрахунків банківськими картками без інтернету

У Литві розробляють нову систему розрахунків банківськими картками, що працюватиме навіть без доступу до інтернету в умовах мобілізації або надзвичайної ситуації.

Про це повідомив член правління Банку Литви Сімонас Крєпшта, передає LIGA.net.

"Така система дійсно розробляється. Ми вже трохи говорили про це раніше, але вона розробляється й ведеться підготовка до того, щоб під час мобілізації, якщо не буде інтернету, була можливість платити не тільки готівкою, але і платіжними картками", – сказав Крєпшта.

Система дозволить людям здійснювати обмежені покупки першої потреби – такі як їжа, ліки, пальне – навіть якщо зв'язок буде відсутній, а на рахунку – арешт або перевищений кредитний ліміт.

Втім, ідеться лише про базові товари, а не повноцінні покупки в будь-яких магазинах чи кафе.

Проєкт реалізується у співпраці з урядом Литви, Міністерством оборони, Центром кризового управління, а також міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard, банками й торговельними мережами.

Якщо парламент Литви ухвалить відповідні зміни до закону навесні 2025 року, система зможе запрацювати вже за кілька місяців.

За словами Крєпшти, в першу чергу система призначена для можливої мобілізації, але можливе її використання і в інших ситуаціях, коли в країні переривається інтернет-зв'язок.

У разі технічних збоїв частина банкоматів у Литві теж залишатиметься працездатною – громадяни зможуть зняти готівку навіть у разі перебоїв зі зв'язком.

Раніше повідомлялося, що кілька країн Європи готуються впровадити офлайн-системи оплати банківськими картками, яка буде працювати в разі втрати інтернет-з'єднання. Зокрема, член правління Банку Фінляндії Туомас Валімакі заявив, що з огляду на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України в Європі зросла ймовірність збоїв інтернет-інфраструктури.

До того стало відомо, що 58% малих і середніх підприємств в Україні протягом минулих двох років почали приймати цифрові платежі, що свідчить про швидку еволюцію ринку.