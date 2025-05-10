"Люди замерзали в кріслах понад 40 хвилин": У Росії почали ламатися канатні дороги через проблеми з іноземним софтом

Більшість канатних доріг у Росії становлять небезпеку для пасажирів через проблеми з іноземним софтом, який перестав оновлюватися після виходу компаній із Росії через розв'язану нею повномасштабну війну проти України.

Про це заявив гендиректор одного з найбільших виробників швидкісних канатно-транспортних систем у РФ Дмітрій Сидорович, передає The Moscow Times.

За словами Сидоровича, на іноземному програмному забезпеченні працюють близько 90% канатних доріг на гірськолижних курортах Росії. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейські компанії різко згорнули діяльність і "кинули своє обладнання, не зробивши жодного перехідного періоду", в результаті воно більше не обслуговується.

Сидорович додав, що тепер для підтримки роботи таких канатних доріг доводиться встановлювати "контрафактні запчастини".

При цьому, що робити із софтом для автоматизованих систем керування підйомниками, незрозуміло: він має оновлюватися щороку чи хоча б раз на три роки.

"Тому в найближній перспективі це обладнання почне виходити з ладу", – попередив Сидорович.

За його словами, перші збої вже є.

"Нещодавно трапився інцидент, коли в канатній дорозі перестало працювати програмне забезпечення. Люди замерзали в кріслах понад 40 хвилин. Аварійний привід неможливо було запустити, бо глюк у європейському софті прибрати неможливо", – розповів Сидорович.

У Росії канатні дороги належать до критичної інфраструктури. При цьому в Асоціації гірськолижних комплексів, територій та сервісу Росії підтвердили, що автоматизовані системи управління, на яких працюють гондольні витяги, більше не підтримуються закордонними фірмами.

Програмне забезпечення в Росії

Раніше повідомлялося, що російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

На початку квітня стало відомо, що половина російських компаній не заперечила використання у своїй роботі неліцензійного програмного забезпечення. Так, понад 28% фірм у Росії вважають нормою застосування піратського іноземного софту, якщо йому немає російських аналогів, а 15,2% респондентів відповіли, що взагалі не використовують російське програмне забезпечення.

Перед тим повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що після виходу з Росії міжнародних постачальників програмного забезпечення в російській економіці утворився провал "імпортозаміщених" типів індустріального софту. Так, у галузі нарахували 837 "білих плям" у різних сферах.