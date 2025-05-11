До Туреччини прибуло гуманітарне судно з українським зерном

До Туреччини у межах ініціативи Всесвітньої продовольчої програми ООН щодо підтримки регіонів прибуло гуманітарне судно із 20 тис. тонн українського зерна. Зокрема, зерно спрямують Сирії.

Про це пише Hürriyet Daily News, передає Укрінформ.

"Ми вітаємо судно Brave Commander, символ міжнародної солідарності та швидких гуманітарних дій у нашому прагненні подолати голод у світі", – зазначив голова представництва ВПП у Туреччині Стівен Кахілл.

Судно Brave Commander під прапором Бейрута прибуло до порту Торос у північній провінції Самсун.

На борту судна, яке раніше брало участь у Чорноморській зерновій ініціативі, – 20 тонн українського зерна. Із них п'ять тисяч тонн будуть доправлені в межах програми ВПП у Сирію.

Як повідомлялося, у лютому українським морським коридором пройшло перше у 2025 році судно з гуманітарним вантажем – балкер Sky Gate з 25 тис. тонн української пшениці для Нігерії.