Новини
В’єтнам та Росія домовилися про угоду щодо будівництва АЕС

В'єтнам та Росія домовилися провести переговори та підписати угоду щодо спільного будівництва атомних електростанцій у В'єтнамі.

Про це пише Reuters, із посиланням на спільну заяву двох країн.

"Розробка станцій з використанням передових технологій буде суворо відповідати правилам ядерної та радіаційної безпеки та служитиме на благо соціально-економічного розвитку", – йдеться у заяві в'єтнамського лідера То Лама.

В’єтнам відновив плани щодо будівництва нових АЕС після десятирічної паузи на тлі нарощування потужностей з виробництва електроенергії для підтримки своєї економіки.

Уряд країни очікує введення в експлуатацію перших атомних електростанцій загальною потужністю до 6,4 ГВт між 2030 і 2035 роками.

В’єтнамська влада також заявляла, що вестиме переговори щодо проєктів у галузі ядерної енергетики не тільки з Росією, а й з Японією, Південною Кореєю, Францією та США.

Також Ханой та Москва домовилися про активізацію співпраці в нафтогазовій промисловості, включаючи постачання російської сирої нафти та скрапленого природного газу до В'єтнаму.

Політика Обами і його "птенцов" зробила свою справу - усього петушиного норова Трампа вже не вистачить, щоб курочки в світовому курятнику не гуляли з московськими воронами і китайськими індюками! "Разброд і шатаніє" у світовому порядку і усі разом, галасливою гурьбою і не в ногу ідемо до третьої мирової. А усі папи, попи і мулли в світі хай молються за те, шоб ще була і четверта мирова! Бо четверта мирова буде означати, що після третьої ще залишаться люди, які зможуть у руках тримати дубині, а там дасть Бог і навчаться грядку копати...
показати весь коментар
12.05.2025 11:11 Відповісти
Походу скоро ядерна зброя буде в усіх, бо інших гарантій безпеки немає.
показати весь коментар
12.05.2025 11:29 Відповісти

