Українці отримали рекордні виплати "нацкешбеку" за березень

Уряд виплатив українцям 443 млн грн у межах програми "Національний кешбек" за купівлю товарів українського виробництва у березні. Це рекордна сума за місяць від старту проєкту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що виплати отримали 3,4 млн учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки для виплат "нацкешбеку" в застосунку "Дія".

За увесь час дії програми українці отримали близько 2 млрд грн кешбеку від держави:

за вересень – 37,2 млн грн;

за жовтень – 119,2 млн грн;

за листопад – 232 млн грн;

за грудень і січень – 714 млн грн;

за лютий – 384 млн грн;

за березень – 443 млн грн.

Умови програми "Національний кешбек"

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми.

Основна вимога до виробника – виробничі потужності мають бути на території України, а до товару – наявність унікального штрихкоду. Точка продажу має бути на загальній системі оподаткування і формувати фіскальні чеки. Таким чином кошти державної програми спрямовуються в найбільш легальний сегмент економіки.

Щоб зрозуміти, за який товар нараховується кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів у "Дії". Основні торгові мережі також позначають товари з кешбеком на цінниках або в інший спосіб. На дверях магазинів, де нараховують кешбек, є позначення "тут діє програма "Національний кешбек".

Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.

Як скористатися

Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно:

відкрити картку для виплат за програмою "Національний кешбек" у відділенні банку чи через сайт або банківський додаток;

надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з карток, якими ви зазвичай здійснюєте покупки;

у застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" активувати картку "Національний кешбек" для виплат.

У програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць становить 3 тис. грн.

Як повідомлялося, за шість місяців роботи програми загальна сума виплаченого "нацкешбеку" становить близько 1,5 млрд грн.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників.