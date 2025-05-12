Українці отримали рекордні виплати "нацкешбеку" за березень
Уряд виплатив українцям 443 млн грн у межах програми "Національний кешбек" за купівлю товарів українського виробництва у березні. Це рекордна сума за місяць від старту проєкту.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що виплати отримали 3,4 млн учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки для виплат "нацкешбеку" в застосунку "Дія".
За увесь час дії програми українці отримали близько 2 млрд грн кешбеку від держави:
- за вересень – 37,2 млн грн;
- за жовтень – 119,2 млн грн;
- за листопад – 232 млн грн;
- за грудень і січень – 714 млн грн;
- за лютий – 384 млн грн;
- за березень – 443 млн грн.
Умови програми "Національний кешбек"
Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми.
Основна вимога до виробника – виробничі потужності мають бути на території України, а до товару – наявність унікального штрихкоду. Точка продажу має бути на загальній системі оподаткування і формувати фіскальні чеки. Таким чином кошти державної програми спрямовуються в найбільш легальний сегмент економіки.
Щоб зрозуміти, за який товар нараховується кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів у "Дії". Основні торгові мережі також позначають товари з кешбеком на цінниках або в інший спосіб. На дверях магазинів, де нараховують кешбек, є позначення "тут діє програма "Національний кешбек".
Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.
Як скористатися
Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно:
- відкрити картку для виплат за програмою "Національний кешбек" у відділенні банку чи через сайт або банківський додаток;
- надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з карток, якими ви зазвичай здійснюєте покупки;
- у застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" активувати картку "Національний кешбек" для виплат.
У програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць становить 3 тис. грн.
Як повідомлялося, за шість місяців роботи програми загальна сума виплаченого "нацкешбеку" становить близько 1,5 млрд грн.
Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників.
