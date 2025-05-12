Росіянам заборонять купувати нерухомість в одному з найбільших американських штатів

Росіянам та громадянам Китаю, Ірану та Північної Кореї, яких вважають ворожими у США, заборонять купувати землю в другому за величиною американському штаті.

Про це заявив губернатор Техасу Грег Ебботт, внонсувавши підписання відповідного закону, передає LIGA.net.

"Я скоро підпишу найсуворішу заборону в США, яка заборонятиме людям із ворожих іноземних держав, таких як Китай, Росія, Іран та Північна Корея, купувати або мати у власності землю в Техасі", – написав Ебботт у соцмережі Х.

Зокрема, законопроєкт обмежує купівлю землі за ознакою країни проживання людини, а не її національного походження, що відповідає федеральним законам про цивільні права.

Як пише The Texan, минулого тижня Палата представників Техасу майже шість годин обговорювала законопроєкт, спрямований на запобігання купівлі землі у штаті фізичними та юридичними особами з ворожих країн.

Прихильники законопроєкту 17 у Сенаті стверджували, що він усуває ризики національної безпеки, обмежуючи купівлю землі іноземними суб'єктами, які вважаються потенційними загрозами США. Водночас критики попереджали, що цей крок може сприяти дискримінації іммігрантів.

Наразі в списку законопроєкту лише чотири країни, однак поправка, ухвалена Палатою представників Техасу, дозволить губернатору додати більше країн до переліку.

Заборона застосовуватиметься до майбутніх купівель землі фізичними особами, підприємствами та організаціями, пов'язаними із зазначеними країнами. Законодавство не застосовуватиметься до громадян США чи законних постійних резидентів.

Наприкінці квітня повідомлялося, що Литва хоче заборонити росіянам купувати нерухомість біля стратегічних об'єктів.

До того парламент Фінляндії одноголосно затвердив пропозицію уряду про повну заборону громадянам Росії на операції з нерухомістю.

Водночас росіяни продовжують купувати нерухомість у Європейському Союзі. Так, кількість угод із придбання нерухомості громадянами Росії в ЄС за рік не змінилася.