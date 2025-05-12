Nissan планує звільнити 20 тисяч працівників. Раніше компанія заявила про рекордні за 26 років збитки

Японський автовиробник Nissan Motor ухвалив рішення про додаткові скорочення персоналу, оскільки обсяги продажів скоротилися сильніше, ніж очікувалося.

Про це пише LIGA.net із посиланням на національну телекомпанію Японії NHK.

За даними джерел NHK, компанія скоротить на 11 тис. робочих місць більше, ніж планувала раніше.

У листопаді минулого року Nissan заявила, що скоротить 9 тис. робочих місць після того, як слабкі продажі в США та Китаї призвели до падіння чистих продажів у першій половині року на 94%.

Загалом планується скорочення приблизно 20 тис. співробітників, або близько 15% від загальної чисельності персоналу. Скорочення відбуватимуться як у Японії, так і за кордоном.

До того компанія вже заявила про намір закрити три заводи, зокрема в Таїланді, та переглянути свою надлишкову структуру виробництва, одночасно скоротивши робочу силу.

Раніше повідомлялося, що Nissan прогнозує рекордні за 26 років збитки. Так, у 2024 фінансовому році компанія очікує чистих збитків у розмірі до 750 млрд єн, або близько $5,26 млрд, що є рекордним показником для компанії.

У лютому стало відомо, що японські автовиробники Honda та Nissan заявили, що вони припиняють переговори про злиття, внаслідок чого могла би бути створена автомобільна група вартістю $60 млрд, яка мала стати третьою за обсягами продажів автомобільною компанією в світі.

У листопаді минулого року повідомлялося, що Nissan Motor Co. зменшить глобальні виробничі потужності на 20%, скоротить 9 тис. робочих місць, а також продасть частину своєї частки у Mitsubishi Motors Corp.