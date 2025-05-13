БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
На фінансування армії не вистачає 200 мільярдів, Кабмін готує зміни до держбюджету, – Железняк

На фінансування армії не вистачає 200 мільярдів

Кабінет Міністрів готує зміни до закону про держбюджет на 2025 рік через те, що запланованого на цей рік фінансування Сил оборони може виявитися недостатньо.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

"У цьому році (як і в 2024, і в 2023-му) у бюджеті не вистачає грошей на армію. Вже станом на середину травня очевидно, що запланованих видатків на армію недостатньо і потреба буде більше. Десь зараз на 200 млрд грн", – написав Железняк.

За його словами, через це найближчим часом уряд внесе до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до закону про держбюджет на 2025 рік, який передбачатиме виділення додаткових 200-250 млрд грн на армію.

Водночас депутат запевнив, що наразі затримок у фінансуванні Сил оборони немає.

"Поки я б тут зраду не робив, всі військові виплати йшли і будуть йти за планом. Уряд поки робить "наближення". Але очевидно, що змінювати бюджет їм доведеться", – додав Железняк.

Читайте також: Виплати "тисячі Зеленського" завершені. Українці отримали фінальні 700 мільйонів

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн, оскільки запланованих на минулий рік коштів для фінансування Сил оборони  не вистачало.

Разом із тим, для фінансування цих видатків Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків

Автор: 

держбюджет (1643) Кабмін (7906) ЗСУ (404) Железняк Ярослав (93) єПідтримка (68)
"...що, будуть менше красти?
Ні, ви будете менше їсти..."
показати весь коментар
13.05.2025 17:27 Відповісти

