ВВП України може цього року зрости до 5,5% у разі досягнення перемир’я, – Dragon Capital

Зростання реального ВВП України в 2025 році може прискоритися до 3,5-5,5% порівняно торішнім показником у 2,9% завдяки досягненню домовленості про тривале припинення вогню. Це своєю чергою покращить економічні настрої та стане початком масштабної відбудови, що компенсує скорочення оборонних витрат, тоді як у разі продовження війни зростання уповільниться до 2,5%.

Про це свідчить прогноз інвесткомпанії Dragon Capital, передає Інтерфакс-Україна.

"Хоча слабкість економічної активності у першому кварталі 2025 року буде частково компенсуватисz кращими перспективами енергетичного сектору, ми знизили прогноз зростання реального ВВП у 2025 році на 0,5 в.п. (відсоткових пунктів), до 2,5% у сценарії "триваючої війни", – сказано в повідомленні компанії.

Згідно з ним, так само на 0,5 в.п. був погіршений прогноз і в разі тривалого перемир'я.

Річна інфляція почне знижуватись у червні-липні на тлі триваючого послаблення фундаментального тиску та високої бази порівняння в сегменті продуктів харчування за другу половину минулого року.

"Ми прогнозуємо сповільнення споживчої інфляції до 8,1% рік до року до кінця 2025 року в сценарії "триваючої війни" і до 9-10% – у сценарії "перемир'я", – сказано в прогнозі.

Стосовно курсу гривні, то Dragon Capital звертає увагу, що в першму кварталі цього року Національний банк України дозволив гривні зміцнитись відносно долара США на 1,4% — до 41,5 грн/$1 після тривалого періоду контрольованої девальвації.

Таке укріплення гривні стало реакцією НБУ на високу інфляцію, значні обсяги зовнішнього фінансування, глобальне послаблення долара та сезонне зниження попиту на іноземну валюту, вважають у компанії.

"Ми очікуємо, що НБУ повернеться до контрольованого і поступового послаблення гривні у другому півріччі, коли темпи інфляції почнуть знижуватися. Проте, зважаючи на суттєві обсяги фінансової допомоги, ми підвищили прогноз резервів НБУ до $59 млрд (з $41 млрд) та знизили прогноз курсу на кінець року до 44 грн/$1 (-4,4% рік до року; попередній прогноз — 45 грн/$1)", – зазначили в інвесткомпанії.

Окрім того, досягнення стійкого припинення вогню сприятиме повільнішій девальвації гривні у другому півріччі, адже фундаментальний тиск на ціни буде вищий, а ситуація з платіжним балансом стане краще через сповільнення відтоку приватного капіталу та збереження обсягів зовнішньої фінансової допомоги.

"У подальшому динаміка курсу залежатиме від обсягів зовнішнього фінансування та потоків приватного капіталу, тоді як зовнішньоторговельний дефіцит залишиться значним через структурні зміни в економіці", – зауважили в Dragon Capital.

Раніше стало відомо, що Європейський банк розвитку та реконструкції погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік з 3,5% до 3,3%, але зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 5% за умови припинення війни Росії проти України.

У квітні Світовий банк підтвердив січневий прогноз уповільнення зростання ВВП України у цьому році до 2% та погіршив оцінку його прискорення наступного року до 5,2% з 7%.

Також у квітні Нацбанк України погіршив свій прогноз зростання української економіки на цей рік до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у 2026 році – з 4% до 3,7%.