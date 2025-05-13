Українські молочники готують експортерів до роботи з ЄС у нових умовах

Спілка молочних підприємств України готує експортерів до роботи з Європейським Союзом у нових торговельних умовах.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ.

Зокрема, представники Спілки разом із експертами європейських молочних асоціацій провели вебінар "Правила торгівлі молочною продукцією UA-EU після 5 червня. Сценарії".

Позицію європейської сторони щодо правил торгівлі України з ЄС після 5 червня представив Лоуренс ван Делфт, заступник генерального секретаря European Dairy Association (EDA).

Він зазначив, що близько 60 українських молочних компаній зараз експортують продукцію до країн ЄС, і це продукція високої якості.

Ванд Делфт також поділився з учасниками даними про роботу з підтримки українських колег, яку постійно проводить EDA, зокрема в Єврокомісії, зазначивши, що швидкому вирішенню питань торгівлі заважає політична складова, яка гальмує процес переговорів.

Під час заходу також виступив Юкка Лікітало, генеральний секретар Eucolait, який розповів про практичні процедури торгівлі з ЄС, а також перспективи й особливості експорту різних молочних продуктів.

Читайте також: На шляху до ЄС український молочний сектор акцентує увагу на розвиток сімейних ферм, – СМПУ

Зі свого боку виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур закликав учасників та представників молочного бізнесу дивитися в майбутнє з оптимізмом.

"СМПУ відслідковує ситуацію з експортною торгівлею, постійно спілкуючись з усіма учасниками переговорів з ЄС щодо цього питання, та має потужну підтримку європейських партнерів", – наголосив він.

Як повідомлялося, Спілка молочних підприємств та Асоціація виробників молока звернулися до Європейської Комісії щодо продовження автономних торговельних заходів (АТМ).