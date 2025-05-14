БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Уряд затвердив Дорожні карти для відкриття першого кластера у переговорах про вступ до ЄС

єс,євросоюз

Кабінет Міністрів затвердив Дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та Європейського Союзу.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зокрема, Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.

"Вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, нашим стратегічним та програмним документам", – підкреслив прем’єр.

Також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи процесу вступу до ЄС".

"Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи", – наголосив Шмигаль.

Читайте також: На шляху до вступу в ЄС: Україна виконала майже 90% зобов’язань у сфері охорони здоров’я, – Ляшко

Як повідомлялося, у квітні у Брюсселі Україна успішно пройшла скринінг відповідності законодавства нормам Євросоюзу за розділом "Підприємництво та промислова політика".

Нагадаємо, наприкінці грудня Чехія представила план інтеграції України в Євросоюз. Зокрема, країна запропонувала поглибити інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, приділивши особливу увагу секторам енергетики, сільського господарства та телекомунікацій.

Автор: 

Євросоюз (5339) право (11) Шмигаль Денис (1558)
нє, ну ладно по маленькому.
а, по большому куди ходити, як що кластер ще не відкрили?
показати весь коментар
14.05.2025 11:35 Відповісти
Ну, це «ПОТУЖНИЙ» ривок, осіб з урядового кварталу, з 2019 року!?!?
показати весь коментар
14.05.2025 11:36 Відповісти

