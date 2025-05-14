Уряд затвердив Дорожні карти для відкриття першого кластера у переговорах про вступ до ЄС
Кабінет Міністрів затвердив Дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та Європейського Союзу.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Зокрема, Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.
"Вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, нашим стратегічним та програмним документам", – підкреслив прем’єр.
Також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи процесу вступу до ЄС".
"Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи", – наголосив Шмигаль.
Читайте також: На шляху до вступу в ЄС: Україна виконала майже 90% зобов’язань у сфері охорони здоров’я, – Ляшко
Як повідомлялося, у квітні у Брюсселі Україна успішно пройшла скринінг відповідності законодавства нормам Євросоюзу за розділом "Підприємництво та промислова політика".
Нагадаємо, наприкінці грудня Чехія представила план інтеграції України в Євросоюз. Зокрема, країна запропонувала поглибити інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, приділивши особливу увагу секторам енергетики, сільського господарства та телекомунікацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а, по большому куди ходити, як що кластер ще не відкрили?