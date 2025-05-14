Надходження від податку на доходи українців зросли від початку року на 22%. Де сплатили найбільше?

Упродовж січня-квітня 2025 року платники сплатили 186,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 22,1 % або на понад 33,7 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Лідерами серед регіонів за сплатою ПДФО стали Київ – 44,2 млрд грн, Дніпропетровська – 18,5 млрд грн, Львівська – 12,7 млрд грн та Київська області – 10,8 млрд грн.

У ДПС пояснили, що податок на доходи фізичних осіб складає левову частку надходжень місцевих бюджетів. Його ставка – 18% від нарахованих доходів громадян: зарплат, премій, інших додаткових виплат та виплат за договорами цивільно-правового характеру.

Податківці також нагадали громадянам про можливість скористатися податковою знижкою. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.

Документи на отримання податкової знижки за витратами 2024 року можна подавати до 31 грудня 2025 року.

Читайте також: Податкова назвала лідерів зі сплати податків за перший квартал. Які галузі принесли в бюджет найбільше?

Як повідомлялося, Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд грн, або на 12,9% до показників Міністерства фінансів. У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн.

Також стало відомо, що резиденти спеціального податкового простору для IT-галузі "Дія.City" за перший квартал 2025 року сплатили податків на понад 8 млрд грн.