Наглядова рада "Укрзалізниці" продукує мільярдні збитки для компанії, – "Укрметалургпром"

Наглядова рада "Укрзалізниці" лише імітує діяльність і роками не вирішує жодної системної проблеми – це свідчить про непрофесійність, безвідповідальність і саботаж.

Про це президент об'єднання підприємств "Укрметалургром" Олександр Каленков заявив, коментуючи заяву глави наглядової ради "Укрзалізниці" Хафера Гепарда, який звинуватив світових контейнерних операторів та Американську торгову палату в тому, що вони блокують підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці", передає Інтерфакс-Україна.

"Давайте чесно – головна проблема не в іноземному бізнесі й навіть не у вантажних тарифах. Проблема – в самому голові наглядової ради "Укрзалізниці", який імітує діяльність та не вирішує системні проблеми "Укрзалізниці", – зазначив Каленков.

Він розповів, що вантажний сегмент "Укрзалізниці" за минулий рік приніс більш компанії понад 20 млрд грн чистого прибутку. Але замість того, щоб знижувати питому собівартість, займатися раціоналізацією мережі та залучати більше клієнтів, виграючи конкуренцію в автотранспорту, "Укрзалізниця" намагається в черговий раз підвищити вартість перевезень вантажів.

"Укрзалізниця" хоче прикрити просто непристойно великі збитки від пасажирських перевезень неадекватною 37% індексацією вантажних тарифів – після більш ніж двократного підвищення в 2021-2022 роках, яка вб'є конкурентоздатність української продукції. І голова наглядової ради "Укрзалізниці" навіть не задається питанням, як це вплине на економіку України, які будуть наслідки від переходу вантажів на автодороги, а думає лише як забезпечити собі новий мільйонний бонус у найлегший для себе спосіб – щоб уряд ухвалив убивче рішення про збільшення й так надвисоких вантажних тарифів", – наголосив Каленков.

За оцінками держпідприємства "Укрпромзовнішекспертиза", підвищення вантажних тарифів призведе до втрат ВВП у розмірі 96 млрд грн, а бюджет недоотримає 36 млрд грн податкових надходжень. І це прямо шкодить економіці України.

"На що варто звернути увагу голові наглядової ради – це на 20 млрд грн щорічних збитків від пасажирських перевезень, адже роками немає навіть конкретного плану дій щодо вирішення питання збитковості. Замість режиму неповного робочого часу для працівників потрібно скоротити "мертві душі" та "родичів", які існують лише на папері, а також оптимізувати ключові витрати, які щороку лише зростають", – акцентував Каленков.

Він нагадав, що вантажі масово "тікають" на дороги – відсоток вантажів на авто в 2024 році зріс до 38% порівняно з 33% в 2020 році, а частка залізниці впала з 67% до 63%. Але програми стимулювання повернення вантажів у "Укрзалізниці" немає – так само, як немає плану по оптимізації малодіяльної інфраструктури, яка генерує 16 млрд грн збитків.

Читайте також: Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на перевезення у контейнерах може сповільнити інтеграцію економіки України до ЄС, – ФРТУ

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.

Наразі посадовці "Укрзалізниці" пропонують це назвати не підвищенням, а "індексацією", і хочуть домогтись збільшення тарифу на 20-40%.