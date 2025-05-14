Майже 75% росіян скаржаться на нестачу грошей на поточні потреби, – опитування

Фінансовий стан майже половини громадян Росії 2025 року став гіршим, ніж минулого року. Так, про погіршення матеріального становища протягом року повідомили 47% респондентів, у 40% опитаних рівень заробітку залишився тим самим і лише 13% учасників опитування заявили про зростання прибутків за останній рік.

Про це сідчить опитування російської компанії Anderida Financial Group, передає The Moscow Times.

Більшість респондентів, або 75% із них, зізналися, що найчастіше наявних у них фінансів не вистачає на поточні потреби.

Згідно з підсумками опитування, більш як половині громадян (56%) щомісяця потрібно понад 20 тис. руб. для "найкомфортнішого планування бюджету". 23% опитаних при цьому достатньо суми розміром до 20 тис. руб., а кожен п'ятий учасник дослідження (21%) сказав, що на закриття всіх витрат необхідно додатково 15 тис. руб. на місяць.

Для підвищення рівня доходу 29% росіян знаходять підробітки, ще 15% сподіваються на підвищення поточної зарплати. Чверть респондентів заявили про готовність позичати гроші, а 18% – "йдуть повністю в ощадну модель поведінки". 10% опитаних роблять ставку на пасивний дохід – відсотки від вкладу, здачу нерухомості в оренду тощо – і його зростання.

Раніше повідомлялося, що темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Так, російський ВВП за результатами січня-березня цього року зріс на 1,7% – у 2,6 раза менше, ніж минулого кварталу (4,5%).

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

Також стало відомо, що через три роки дії санкцій, введених проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, столиця РФ – Москва – за рівнем цін на низку продуктів харчування впритул наблизилася до Нью-Йорка (США), а за деякими позиціями навіть випередила його.