На аукціоні Sotheby’s продали рідкісний блакитний діамант за $21,5 мільйона. ФОТО

Рідкісний блакитний діамант був проданий на аукціоні Sotheby's у Женеві за $21,5 млн.

Про це йдеться в повідомленні аукціонного дому, передає France 24.

Як зазначається, "Середземноморський блакитний" – вишуканий яскраво-блакитний діамант вагою 10,3 карата з оціночною вартістю $20 млн викликав запеклу боротьбу на торгах.

Торги розпочалися з 9 млн швейцарських франків ($10,8 млн), після чого діамант зрештою був проданий приватному колекціонеру з США, ім'я якого не називають, за 17,9 млн франків ($21,5 млн).

"Середземноморський блакитний" – це абсолютно новий блакитний діамант, нещодавно видобутий на шахтах Куллінан у Південній Африці.

Перед його фінальним показом у Женеві діамант був представлений у рамках дебютної виставки Sotheby's в Абу-Дабі минулого місяця, де його було представлено разом із сімома іншими "надзвичайними" діамантами та дорогоцінним камінням загальною вартістю понад $100 млн.





У квітні повідомлялося, що світова торгівля діамантами майже зупинилася. Ринок, який оцінюють у $82 млрд, постраждав через мита президента США Дональда Трампа. Тоді стало відомо, що відвантаження через Антверпен, один із головних світових центрів торгівлі діамантами, обвалилися на 85%.

У вересні минулого року аукціонний дім Sotheby's вирішив ліквідувати свою дочірню компанію в Росії – ТОВ "Сотбіс", власником якої була американська Sotheby's, Inc.

У березні 2022 року аукціонні доми Sotheby's та Christie's ухвалили рішення скасувати майбутні аукціони російського мистецтва у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.