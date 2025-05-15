Ціни на нафту обвалилися на тлі очікувань ядерної угоди між США та Іраном

Ціни на нафту знизилися 15 травня на понад $1 на тлі очікувань потенційної ядерної угоди між США та Іраном. При цьому несподіване зростання запасів сирої нафти в США минулого тижня посилило занепокоєння інвесторів щодо надлишку пропозиції.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $1,49, до $64,60 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на $1,46, до $61,69, передає Укрінформ.

Обидва бенчмарки втратили близько 0,8% у середу.

Зазначається, що Іран готовий погодитися на угоду зі США в обмін на скасування економічних санкцій.

"Нові продажі були викликані очікуваннями, що ядерна угода між США та Іраном послабить нещодавно посилені санкції США проти Ірану, потенційно послаблюючи світовий баланс попиту та пропозиції на нафту", – сказав економіст Nomura Securities Юкі Такасіма.

Міністерство фінансів США заявило, що Вашингтон запровадив у середу санкції проти зусиль Ірану з виробництва компонентів для балістичних ракет всередині країни. Напередодні були введені обмеження щодо ще близько 20 компаній мережі, яка постачає іранську нафту до Китаю.

Читайте також: США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Китаю

Санкції були запроваджені після четвертого раунду переговорів між США та Іраном в Омані, спрямованих на вирішення суперечок щодо ядерної програми Ірану.

Раптове зростання запасів у США також впливає на ціни, як і фіксація прибутку після того, як ціна на сиру нафту відновилася до верхньої межі нещодавнього діапазону $55-65 за барель, зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Дані Управління енергетичної інформації показали, що запаси сирої нафти зросли на 3,5 млн барелів до 441,8 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 травня, порівняно з очікуваннями аналітиків щодо зменшення на 1,1 млн барелів.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники-виробники, відомі як ОПЕК+, збільшують пропозицію, хоча ОПЕК у середу знизила свій прогноз зростання поставок нафти зі США та інших виробників поза межами ширшої групи ОПЕК+ цього року.

Як повідомлялося, 13 квітня ціни на нафту знизилися на тлі побоювання щодо зростання постачання попри попередній оптимізм після взаємного зниження тарифів США та Китаєм.